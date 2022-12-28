- Có chuyện gì mà nghỉ thế em? Làm cho nhà chị không thích à? Hay anh chị có chỗ nào khiến em phật ý?

Đó là cuộc đối thoại giữa tôi và Hương, cô giúp việc trẻ làm cho nhà tôi gần 2 năm nay. Tôi thuê Hương khi con thứ hai lên 2 tuổi. Gửi con đi trẻ thì xót mà tôi cần phải quay trở lại với công việc nên đành tìm người giúp việc . Gặp qua mấy người, có Hương khiến tôi ưng ý nhất.

- Không phải chị ạ. Anh chị rất tốt nhưng em có chuyện riêng không thể làm tiếp được nữa…

Nhà Hương đông anh chị em nên Hương nghỉ học từ cấp 3, sau đó làm công nhân rồi theo bạn bè lên thành phố làm giúp việc. Hương có kinh nghiệm trông trẻ nhỏ,lại nhanh nhẹn cẩn thận và sạch sẽ khiến tôi rất ưng ý. Nhược điểm duy nhất là Hương trẻ tuổi, sắc vóc cũng không đến nỗi nào.

Tuy nhiên hai năm qua, giữa Hương và chồng tôi không hề xảy ra điều tiếng gì. Tôi cứ nghĩ Hương sẽ làm việc cho nhà tôi tới lúc em ấy lấy chồng. Đột nhiên lại xin nghỉ việc không hề báo trước, lý do có việc riêng thật khiên cưỡng. Lúc ấy thậm chí tôi còn nghĩ hay Hương với chồng mình đã có gì. Cô nàng đang mang thai, muốn chuyển ra ngoài sống rồi chồng tôi nuôi cô ta như phòng nhì.

Thật sự trí tưởng tượng của phụ nữ phong phú quá. Vì trong lòng có nghi ngờ nên tôi cố gặng hỏi lý do Hương xin nghỉ việc bằng được.

- Em định vài hôm nữa, lúc nào về quê rồi sẽ gửi tin nhắn và chuyển khoản cho chị, vì đối mặt nói thế này em thấy áy náy quá. Nhưng chị đã gặng hỏi thì em nói luôn…

Hương đáp lời rồi lấy ra một xấp tiền dày bịch dúi vào tay tôi. Tôi ngơ ngẩn không thể tin nổi. Em ấy không đòi tiền thưởng thêm mà lại đưa tiền cho tôi là có ý gì?

- Chỗ này có 200 triệu, là của anh Đạt đưa cho em. Anh muốn dùng số tiền này trả công cho em, còn em thì cùng anh đóng một vở kịch…

Tôi như chết nửa linh hồn khi Hương nói rõ vở kịch anh muốn em ấy cùng diễn. Chồng tôi muốn Hương giả vờ là em ấy cặp kè với anh. Để tôi ghen tuông, đau khổ, thất vọng và đòi ly hôn. Lý do khiến anh phải làm như vậy khiến tim tôi đau đớn cùng cực. Chồng tôi đã mắc bệnh ung thư gan giai đoạn 2.

Ảnh minh họa: Internet

Anh không muốn làm khổ tôi. Anh muốn tôi hận anh rồi quên anh đi để bắt đầu cuộc sống mới vì tôi còn trẻ. Anh không muốn tôi héo mòn bên một người chồng bệnh tật rồi sau này chẳng may anh không còn nữa, tôi sẽ mang theo nỗi đau đớn và xót thương anh cả đời. Bởi anh hiểu tôi hơn ai hết, biết chắc nếu anh mất đi, tôi sẽ ở vậy cô đơn đến hết đời.

Tôi òa khóc nức nở. Hương tốt bụng ôm tôi vào lòng vỗ về và động viên. Tôi cũng rất cảm kích em ấy đã nói ra sự thật. Ban đầu Hương nhận tiền của chồng tôi, muốn đồng ý nhưng sau đó em ấy nghĩ lại nên đã xin nghỉ việc và trả tiền cho tôi. Hương bảo nếu em ấy là tôi thì em ấy cũng muốn biết sự thật. Sau này phát hiện ra sẽ còn phải đau đớn và áy náy hơn gấp bội phần.

Lúc đó tôi đã giữ Hương lại, bảo em ấy đợi vài hôm nữa có gì hãy đi. Đến tối chồng về, tôi ôm chặt anh vào lòng, nói rằng tôi đã biết rồi. Kết hôn 10 năm, dù anh có thế nào tôi sẽ không bao giờ rời xa. Nếu anh cố đẩy tôi ra xa như vậy còn tàn nhẫn với tôi hơn nhiều. Chồng rơi nước mắt, hai vợ chồng ôm nhau khóc vì số phận quá bất hạnh với chúng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đó đến nay đã một tuần rồi. Tôi nhờ Hương ở lại giúp đỡ cho vợ chồng tôi như trước. Tôi đã cùng chồng đi khám lại và anh bắt đầu tiếp nhận phác đồ điều trị.

Ngoài mặt tôi thấy chồng vui vẻ lạc quan nhưng nhiều khi tỉnh lại giữa đêm không thấy anh đâu, tôi lại tìm được anh ngồi ngơ ngẩn ngoài ban công một mình. Tôi cũng khổ tâm lắm, thương anh mà không biết làm sao. Đồng thời tôi cũng sợ hãi khi nghĩ đến tương lai anh không còn bên cạnh.