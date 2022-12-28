Lắp camera 1 hôm, 2 hôm không thấy có vấn đề gì nhưng đến hôm thứ 3 thì tôi sốc khi phát hiện một bí mật kinh hoàng giữa chồng và giúp việc.

Tốt nghiệp Đại học tôi không làm giáo viên theo sự sắp xếp và mong muốn của gia đình. Tôi đam mê kinh doanh và máu làm giàu nên tập tành đi buôn, mở cửa hàng mỹ phẩm ngay. Nhờ may mắn, khả năng tư vấn tốt nên lượng khách của tôi cũng ổn định, lãi tốt. Sau 2 năm tôi tiếp tục mở thêm 1 cửa hàng nữa và cưới Trọng – chồng tôi bây giờ. Trọng khác tôi, anh thích sự ổn định, không cạnh tranh. Anh làm công nghệ trong một công ty lớn, việc thì chỉ ngồi một chỗ, hết giờ thì về. Lấy nhau, chúng tôi có con luôn nên cũng bận rộn. Thời gian hết cữ, tôi nhờ bà nội lên trông giúp nhưng chăm được 1 năm thì bà đòi về quê vì cháu đã lớn, để ông ở nhà 1 mình mãi bà không yên tâm.

Không có người trông con, công việc kinh doanh lại bận tôi đành phải cho con đi học sớm hơn dự kiến. Nhưng nghẹt cái, lại cần người đưa đón mà tôi thì cứ đi sớm về muộn. Trước việc nhà, con cái đều do bà nội lo hết. Tính trước sau đều không ổn, tôi bàn với chồng thuê giúp việc. Anh không đồng ý nhưng tôi một mực đòi thuê chồng đành chịu. Chẳng biết tìm người ở đâu, tôi nhờ một vài người bạn giới thiệu. Tính tôi thích sạch sẽ, nhanh nhẹn, biết việc nên giúp việc không được quá 45 tuổi. Các bác già tôi khó bảo, khó nói nặng lời lại không nhanh nhẹn nữa. Tìm mãi gần 2 tháng trời, tôi cũng ưng một chị. Chị ấy 35 tuổi, đi làm giúp việc cũng gần 8 năm, nhìn người cũng sạch sẽ, nhanh nhẹn nên tôi đưa chị ấy về làm luôn.

Ảnh minh họa: Internet Ban đầu chồng cũng không ấn tượng gì với chị Tú giúp việc, phần vì sợ chị không chăm con tốt nhưng sau thấy con bé bám chị, chúng tôi yên tâm hẳn. Dù khá ưng ý về cách làm việc của chị Tú, nhưng tôi luôn cảm giác chưa thực sự tin tưởng chị. Hôm chị xin về quê thăm mẹ ốm, chồng đi làm, tôi tranh thủ gọi thợ về lắp camera ở góc nhà, khá kín để theo dõi xem vắng vợ chồng tôi, chị có chăm cháu tử tế, có "cầm nhầm" đồ gì không? Tính tôi đa nghi nên chẳng tin ai trừ bản thân mình. Lắp camera 1 hôm, 2 hôm không thấy có vấn đề gì nhưng đến hôm thứ 3 thì tôi sốc khi phát hiện một bí mật kinh hoàng. Chồng tôi vừa đi làm về đã kéo tuột chị Tú vào phòng ngủ và làm cái điều tệ hại nhất. Bực tức trước sự phản bội ấy, tôi cố nhủ lòng phải thật bình tĩnh, đánh ghen sao cho văn mình, sâu cay. Nghĩ trăm phương ngàn kế, tôi nảy ra ý định mua tặng chị Tú bộ đồ ngủ gợi cảm. Nhận quà của tôi, chị khá bất ngờ và hơi đề phòng, tôi giả bộ bảo chị: "Chị xa chồng, muốn chồng không phản bội chị phải biết nâng cấp bản thân, đẹp trước mắt anh ấy vào. Chị khi nào về quê mặc đi để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Quý chị nên em mới tặng đấy". Ảnh minh họa: Internet Chị Tú nhận và không nghi ngờ gì tôi, hôm sau tôi vẫn check camera theo dõi và cười tủm khi thấy chị ta diện bộ đồ ngủ tôi mua tặng vào phòng với chồng. Chị ta khoe bộ đồ này tôi mua tặng, chồng vừa nghe xong đã tái mặt sợ hãi đẩy chị ta ra khỏi phòng và cuống cuồng gọi điện cho tôi. Anh vẫn là người hiểu tôi, biết tôi không phải kiểu người đơn giản. Không tự dưng mà tôi lại tặng chiếc váy sexy ấy cho chị Tú, chồng đoán tôi đã phát hiện ra điều gì rồi. Tối về nhà, chồng đã chờ sẵn và thú nhận tội lỗi của mình. Anh khoe đã cho giúp việc nghỉ việc rồi, tôi chỉ “ừ” nhẹ 1 tiếng rồi lên phòng khóa trái cửa lại. Tôi không lớn tiếng, trách móc gì chồng, tôi muốn anh ta phải sống trong dằn vặt, tội lỗi suốt đời.

Tức giận vì giúp việc dám đưa đàn ông lạ vào nhà làm 'chuyện ấy', hai vợ chồng hùng hổ đập cửa phòng thì tái mặt thấy người quen Trong lòng tôi xác định sẽ cho chị thôi việc ngay sáng hôm sau thì lập tức phải sững sờ khi người đàn ông tằng tịu với chị lại vô cùng quen mặt. Tôi và chồng nhìn nhau kinh hãi...

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