Cuối cùng, tôi tìm được một chị giúp việc năm nay hơn 40 tuổi, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Chị Hương từng chăm sóc 2 đứa con nên có kinh nghiệm chăm trẻ. Chị và chồng ly hôn từ mấy năm trước. Hiện tại, các con chị đều lớn, đi học xa cả rồi nên chị rời quê lên thành phố kiếm việc làm nuôi các con.

Tôi vừa đi làm lại được mấy tháng sau thời gian nghỉ thai sản nên vợ chồng tôi buộc phải thuê người giúp việc trông bé. Muốn osin tập trung với công việc nên tôi dự định để họ ở chung với gia đình mình luôn. Song cũng vì lẽ đó mà tôi đã phải cân nhắc rất nhiều khi lựa chọn người.

Nhoáng cái mà chị Hương đã trông con cho tôi được nửa năm. Trong lúc tôi đang nghĩ mọi chuyện cứ suôn sẻ thế này thì tốt quá, ai ngờ lại có một chuyện kinh khủng xảy ra. Đêm đó, tôi dậy cho con bú xong thì ra ngoài đi vệ sinh. Nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm rồi. Vợ chồng tôi đều bận rộn cả ngày nên luôn đi ngủ sớm, hôm sau mới có sức mà làm việc.

Chị Hương về làm việc cho gia đình mình, tôi thực sự chẳng có điều gì phải phàn nàn cả. Nhất là chị ấy hơn chồng tôi khá nhiều tuổi, tôi càng không cần mất công lo lắng chồng mình và người giúp việc có gì mờ ám với nhau. Tôi lấy làm mừng lắm, chỉ mong chị ấy có thể làm được lâu dài, tăng lương hay nâng cao đãi ngộ không phải vấn đề gì khó thương lượng.

Lúc đi ngang qua phòng chị Hương, tôi ngạc nhiên thấy trong phòng chị vẫn sáng đèn. Để rồi giữa đêm khuya thanh vắng, tôi rùng mình khi nghe được những âm thanh cót két lạ kỳ, cả những tiếng thì thầm to nhỏ và tiếng thở dốc, rên rỉ vẳng ra.

Là một người trưởng thành, tôi dễ dàng đoán ra trong phòng chị Hương đang diễn ra chuyện gì. Chị ấy đơn thân, lại vẫn còn trẻ, các mối quan hệ của chị ấy tôi không muốn can thiệp vào. Buổi tối sau khi xong việc trong nhà, chị ấy có thể thoải mái ra ngoài chơi, vợ chồng tôi không hề cấm cản. Nhưng lén lút đưa đàn ông về nhà chủ, lại còn lúc nửa đêm khi có mặt vợ chồng tôi thì không thể tha thứ được.

Tôi phừng phừng lửa giận vào phòng gọi chồng dậy, nói lại mọi chuyện cho anh nghe. Chồng tôi cũng giận điên người, bật dậy đến đập cửa phòng chị Hương. Trong phòng đột ngột lặng ngắt như tờ. Mãi sau cánh cửa mới bật mở. Trong lòng tôi xác định sẽ cho chị thôi việc ngay sáng hôm sau thì lập tức phải sững sờ khi người đàn ông tằng tịu với chị lại vô cùng quen mặt. Tôi và chồng nhìn nhau kinh hãi, tại sao lại là bố chồng tôi?

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Bốn người nhìn nhau xấu hổ và đầy thắc mắc. Tôi và chồng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng bố chồng tôi là người lên tiếng trước. Ông bảo chúng tôi đừng nói gì với mẹ chồng tôi, đồng thời cứ để chị Hương giúp việc cho nhà tôi như trước, ông với chị ấy sẽ chấm dứt mọi quan hệ với nhau. Nói xong ông bỏ về.

Tình hình này thì tôi khó lòng đuổi việc chị Hương như ý định, vì bây giờ chị ấy đã có bố chồng tôi “bảo kê”, tôi cũng sợ nếu làm căng quá chị ấy lại tung hê hết mọi chuyện thì mẹ chồng tôi sẽ sốc lắm, gia đình cũng phải mang tiếng xấu.

Sau khi tra hỏi chị Hương, chị ấy khai đã qua lại với bố chồng tôi 3 tháng nay. Họ “bắt sóng” nhau trong 1 lần ông tới tìm chồng tôi. Bình thường ông hay đến vào ban ngày, chẳng hiểu sao hôm nay lại đột ngột mạo hiểm đòi chị mở cửa cho vào nhà tôi lúc đêm muộn như thế.

Thú thực sau chuyện này tôi thấy coi thường bố chồng lắm. Mẹ chồng vẫn còn sống khỏe mạnh, ông thì có tuổi rồi mà còn làm ra chuyện tệ hại nhường ấy. Bây giờ nếu làm theo lời ông nói, tôi sợ ông với chị Hương vẫn không thể chấm dứt với nhau mà chuyển sang lén lút hẹn hò nhau bên ngoài. Như vậy thì bất công với mẹ chồng tôi quá. Rồi tới lúc bà phát hiện mọi chuyện lại trách con cái bao che cho bố chồng, không coi bà ra gì thì sao. Tôi hỏi chồng nhưng anh cũng mông lung chưa biết phải giải quyết thế nào.