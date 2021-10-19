Bất mãn vì phải chăm người chồng sống thực vật, người phụ nữ định dội nước sôi vào mặt chồng và cái kết chẳng thể ngờ

Tâm sự 19/10/2021 11:50

Tiểu Vương luôn phàn nàn, cô cảm thấy chồng cô không thể mang đến cuộc sống tốt đẹp mà cô mong muốn nên đã quyết định dội nước sôi vào người chồng đang sống thực vật.

Mặc dù Tiểu Vương và chồng có mối quan hệ rất tốt nhưng sau một tai nạn, chồng của Tiểu Vương phải sống thực vật. Biết con gái chán nản cuộc sống này nhưng mẹ của Tiểu Vương không đồng ý cho cô ly hôn. Mẹ Tiểu Vương nói rằng chồng của con gái rất tốt, vào thời điểm hiện tại Tiểu Vương nên ở bên cạnh chăm sóc cho chồng thay vì nghĩ đến chuyện ly hôn.

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 Tiểu Vương khá tuyệt vọng khi người chồng sống thực vật - Ảnh minh họa: Internet

Vì lý do này, khi chăm sóc người chồng sống thực vật của mình Tiểu Vương luôn phàn nàn, cô cảm thấy chồng cô không thể mang đến cuộc sống tốt đẹp cho bản thân mình. Cuộc hôn nhân này đối với Tiểu Vương là vô ích, cuộc sống sau này của cô sẽ rất tẻ nhạt nhưng cô lại không thể ly hôn với chồng.

Tiểu Vương càng nghĩ càng buồn, vì vậy cô không hề chuyên tâm chăm sóc chồng. Hôm nay, Tiểu Vương phải rửa mặt cho chồng như thường lệ, vậy nhưng cô đã chuẩn bị nước nóng để đổ lên mặt của chồng. Tuy nhiên, đúng lúc này chồng của Tiểu Vương đã bất ngờ ngồi dậy, thì ra anh đã tỉnh dậy từ hai ngày trước và muốn tạo bất ngờ cho vợ nhưng lại không thể ngờ Tiểu Vương lại đối xử với mình như vậy.

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 Một lần, Tiểu Vương đã lấy nước nóng định đổ lên mặt chồng nhưng không ngờ chồng đã sớm tỉnh dậy - Ảnh minh họa: Internet

Chồng Tiểu Vương không bao giờ dám nghĩ vợ mình lại là người phụ nữ độc ác như vậy. Sau khi sức khỏe hồi phục, chồng Tiểu Vương đã dứt khoát ly hôn với cô. Tiểu Vương cũng cảm thấy rất hối hận về việc làm của mình nhưng cô cũng hiểu rằng rằng kết cục này chẳng thể nào thay đổi được.

Đêm tân hôn vợ nhất quyết không cho chồng động vào người, tức giận người chồng tát vợ một cái rồi sau đó ngã ngửa với kết luận của bác sĩ

Đêm tân hôn vợ nhất quyết không cho chồng động vào người, tức giận người chồng tát vợ một cái rồi sau đó ngã ngửa với kết luận của bác sĩ

Mặc dù là đêm tân hôn nhưng vợ của Tiểu Cương nhất quyết không cho anh động phòng, quá tức giận anh chồng đã đánh vợ, sau đó thông báo của bác sĩ làm anh choáng váng.

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