Anh trai thông báo sẽ dẫn bạn gái về nhà ra mắt khiến gia đình vô cùng háo hức, tối đến thấy chị vừa xuất hiện mẹ tôi sốc đến đờ đẫn không nói thành lời

Tâm sự 12/01/2023 11:24

Hôm đó nhà tôi vui như mở hội, từ sáng sớm mẹ tôi và các cô thím đã tất bật sửa soạn nấu nướng. Mọi người còn bảo nhau phải cư xử thật bao dung với bạn gái anh tôi, không để chị ấy động tay vào việc gì, kẻo người ta lại sợ “chạy mất dép”.

Anh tôi năm nay 32 tuổi, đối với đàn ông thì cũng chưa phải là già. Nhưng bố mẹ tôi mong có cháu bế lắm rồi, anh lại là con trai một nên ông bà thường xuyên giục giã và tích cực mai mối cho anh. Thế mà anh luôn tỏ ra thờ ơ khiến bố mẹ phải đứng ngồi không yên. 

Trong lúc ông bà đang đau đầu với con trai thì cách đây hai tuần, anh tôi đột ngột thông báo cuối tuần đó sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Anh bảo họ đã yêu nhau được một thời gian, anh nghiêm túc muốn lấy chị ấy làm vợ. Bố mẹ mừng lắm. Ông bà nghĩ anh chọn lựa kỹ lưỡng như vậy, người phụ nữ lọt vào mắt xanh của anh chắc chắn rất tốt. Tuy chưa gặp gỡ chị ấy nhưng ông bà đã đem lòng yêu quý. 

Chuyện hôn nhân của anh tôi nhận được sự quan tâm của cả họ hàng. Chính vì thế ngày anh đưa bạn gái về ra mắt, mẹ mở tiệc 5 mâm cỗ linh đình mời cô dì chú bác thân thiết đến chung vui, tiện thể xem mặt cháu dâu tương lai. 

Anh trai thông báo sẽ dẫn bạn gái về nhà ra mắt khiến gia đình vô cùng háo hức, tối đến thấy chị vừa xuất hiện mẹ tôi sốc đến đờ đẫn không nói thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó nhà tôi vui như mở hội, từ sáng sớm mẹ tôi và các cô thím đã tất bật sửa soạn nấu nướng. Mọi người còn bảo nhau phải cư xử thật bao dung với bạn gái anh tôi, không để chị ấy động tay vào việc gì, kẻo người ta lại sợ “chạy mất dép”. 

Đến giờ hẹn, bạn gái anh tôi đi taxi đến. Khi chiếc taxi đỗ ở cổng, cả nhà tôi hồi hộp và vui mừng ra đón chị. Ai ngờ lúc chị ấy bước xuống xe, nhìn bộ dạng của chị mà tất cả phải ngơ ngác. Bản thân chị Hiền, tên bạn gái anh tôi, là một người phụ nữ nhỏ nhắn và ưa nhìn với nụ cười tươi tắn. Vấn đề nằm ở phần “đính kèm” với chị ấy. Tại sao chị Hiền đi ra mắt nhà bạn trai còn dẫn theo hai đứa trẻ con, có khi là cháu của chị ấy vì bé gái có nhiều nét giống chị Hiền.

Sau đó cả nhà tôi phải hóa đá khi chị Hiền giới thiệu hai đứa bé một trai một gái ấy, chúng đều là con ruột của chị Hiền với người chồng cũ. Họ ly hôn cách đây 3 năm, chị một mình nhận nuôi hai đứa con, quen rồi yêu anh tôi cách đây 1 năm. Anh biết rõ tất cả, chấp nhận hoàn cảnh của chị, hứa hẹn cưới xong sẽ đón cả ba mẹ con chị về chăm sóc. Ngày hôm nay chị đến ra mắt nên cũng muốn mang hai đứa trẻ đến làm quen với nhà tôi luôn một thể.

Mẹ tôi sốc đến đờ đẫn, lảo đảo muốn ngất. Anh tôi không hề hé lộ nửa lời về việc này. Bà nhìn sang con trai, anh tôi cười xòa: “Bây giờ mẹ biết cũng chưa muộn mà, con đã hạ quyết tâm cưới cô ấy, dù thế nào con cũng không thay đổi”. Ý tứ của anh rõ ràng là nhà tôi phản đối thì anh vẫn làm đám cưới bằng được. Anh dẫn chị ấy về ra mắt không phải xin phép nhà tôi mà chỉ để thông báo. 

Có mặt hai đứa trẻ nên mọi người trong nhà không tiện thể hiện thái độ quá gay gắt. Thế nhưng bữa cơm ấy diễn ra đầy ngượng ngùng và khó xử. Khi chị Hiền dẫn hai đứa trẻ về rồi, mẹ tôi mới gọi anh trai vào nói chuyện. Anh bảo ông bà không chấp nhận thì anh sẽ đăng ký kết hôn với chị rồi ra ngoài sống. 

Chỉ khổ cho bố mẹ tôi từ hôm đấy đến giờ mắng con trai thì không dám vì sợ anh bỏ đi, mà lại không cam tâm khi có cô con dâu một đời chồng và đèo bòng thêm hai đứa con riêng. Bà muốn khuyên anh hãy suy nghĩ cho kỹ, chuyện con chung con riêng rất mệt mỏi. Chị đã có hai đứa con, sau này anh chị sinh thêm hai đứa nữa thì làm sao mà chăm sóc nổi. 

Thấy bố mẹ rầu rĩ mà tôi thương quá. Mọi người ơi làm sao để khuyên anh trai? Anh tôi không phải giàu có, chuyện quá khứ của chị Hiền nhà tôi không để ý song nuôi nấng thêm hai đứa trẻ đâu phải điều dễ dàng? Nghe anh tôi nói thì bố chúng còn không hề chu cấp xu nào. Nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi rồi!

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