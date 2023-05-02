Đang yên ổn bỗng nhận cái tát cháy má của chồng, tôi tá hỏa kiểm tra điện thoại mẹ chồng đang giữ thì sốc ngất với dòng tin nhắn bên trong

Tâm sự 02/05/2023 04:03

Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa biết giải oan bằng cách nào và tôi còn đau khổ vô cùng với biểu hiện của mẹ và chồng.

Nghĩ lại mà em thấy sợ quá các chị ạ. Trước khi kết hôn, em đã được hội chị em bạn bè dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Chỉ có điều vì chưa va vấp lần nào nên em nghĩ rất đơn giản.

Mẹ chồng em là người nhanh miệng. Ngày cưới, thấy mẹ em thương con gái nên khóc. Bà liền đến động viên: "Chị yên tâm, tôi không có con gái. Tôi hứa với chị, tôi sẽ thương cháu như con ruột". Nghe những lời nói đó, ai rồi cũng mát lòng mát ruột. Thế nhưng mọi người đều không biết, mẹ chồng em khó tính vô cùng. Ai đời con dâu đứng rửa bát, xong cái nào là mẹ chồng phải kiểm tra. Thành ra lúc nào em cũng cảm thấy áp lực.

Đang yên ổn bỗng nhận cái tát cháy má của chồng, tôi tá hỏa kiểm tra điện thoại mẹ chồng đang giữ thì sốc ngất với dòng tin nhắn bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em hay đi công tác, một tháng anh chỉ về nhà có vài ba lần. Em buồn là một lẽ, đằng này còn cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư. Mỗi lần có ai đó gọi điện cho em, mẹ chồng lại kè kè bên cạnh để kiểm tra xem là đồng nghiệp hay bạn bè. Thậm chí có lần bạn thân của em đến chơi, mẹ chồng còn hỏi dò để biết trước đây, em từng yêu mấy người đàn ông.

 

Thế rồi hôm trước, bà đột nhiên hỏi em thích điện thoại có màu gì để mua tặng. Sau đó, mẹ chồng đưa em đến siêu thị điện máy, mua hẳn chiếc điện thoại hơn 30 triệu các chị ạ. Thú thật lúc đó em vui lắm, còn hí hửng nhắn tin khoe chồng. Lúc về, em có hỏi mẹ chồng mua điện thoại cho mình làm gì. Bà bảo máy của bà hỏng rồi, bà mua cái mới cho em, còn cái cũ của em thì để bà dùng.

Đang yên ổn bỗng nhận cái tát cháy má của chồng, tôi tá hỏa kiểm tra điện thoại mẹ chồng đang giữ thì sốc ngất với dòng tin nhắn bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đổi máy, em định thoát icloud nhưng mẹ chồng bảo bà chẳng biết sử dụng, chỉ nghe gọi là chính. Vì thế, em đưa nguyên máy của mình cho bà. Chuyện tưởng thế là xong, không ngờ hôm vừa rồi, chồng em đi công tác về. Chưa kịp hỏi vợ câu nào, anh đã tát em cháy má. Thì ra mẹ chồng đã đọc các tin nhắn của em, trong đó có cả thư của người yêu cũ gửi qua mail của em trong đúng ngày tổ chức đám cưới. Mặc dù em không trả lời nhưng mẹ và chồng vẫn không tin, còn cho rằng em vẫn thậm thụt với người cũ. Em không ngờ mẹ chồng của mình lại đáng sợ như vậy, bây giờ em đã về nhà mẹ đẻ rồi. Chuyện này cũng chưa biết nên giải quyết thế nào, các chị cho em lời khuyên với ạ.

 

Vừa ghé thăm bạn thân thấy đôi dép quen thuộc trước cửa, tôi toan rượt theo bóng hình lấp ló phía sau nào ngờ nhận về câu trả lời sốc

Vừa ghé thăm bạn thân thấy đôi dép quen thuộc trước cửa, tôi toan rượt theo bóng hình lấp ló phía sau nào ngờ nhận về câu trả lời sốc

Khi tôi thấy có sự lạ ấy thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng chính chồng mình lại xác nhận với tôi điều không tin nổi.

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