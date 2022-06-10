Xui xẻo ĐEO BÁM, 3 con giáp này KHÓ KHĂN, mãi vẫn DẬM CHÂN TẠI CHỖ vào ngày cuối tuần (11-12/6/2022)

Tâm linh - Tử vi 10/06/2022 13:44

Chia buồn với những con giáp gặp điều không may vào những dịp cuối tuần (11-12/6). Cùng điểm xem có mặt bạn để biết cách phòng tránh tốt nhất nhé!

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu không may mắn như người khác khi lận đận tình duyên. Dù yêu ai cũng hết lòng nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là sự giả dối. Trong 2 ngày cuối tuần này (11-12/6/2022), Dậu gặp phải nhiều chuyện không hay, tình cảm rạn nứt, đặc biệt có dấu hiệu người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn. Tưởng yêu đương mặn nồng là thế sẽ có kết quả tốt đẹp, ai ngờ người ấy cũng vì tình cũ mà quên bạn.

Tiền bạc hao hụt nhất là số tiền bạn đã mang cho người ấy đầu tư làm ăn. Bây giờ có lấy lại cũng là chuyện quá khó. Bài học rút ra cho bạn chính là không nên đặt niềm tin quá nhiều ở một người. Chưa phải gia đình, tiền bạc càng nên cẩn trọng.

Tuổi Tý

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Tý được dự báo sẽ có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình ngập tràn biến động bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo con giáp này làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau. Thời điểm này, Tý có thể tranh cãi với người xung quanh vì nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do quan điểm và cách thức làm việc trái ngược nhau. 

Họa thị phi luôn rình rập, bạn có thể bị kéo vào vòng xoáy đó, hoặc bị giảm uy tín theo cách không hề mong muốn. Nhiều vấn đề nảy sinh không tìm được giải pháp kịp thời, buộc bạn phải hy sinh thêm nhiều thời gian riêng tư. 

Chẳng những vậy, chuyện tình cảm trong 2 ngày cuối tuần có thể cũng sẽ có nhiều rạn nứt. Bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chủ yếu do bản mệnh mải mê công việc và những chuyện ngoài lề và không còn đủ thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng nhau.

Xui xẻo ĐEO BÁM, 3 con giáp này KHÓ KHĂN, mãi vẫn DẬM CHÂN TẠI CHỖ vào ngày cuối tuần (11-12/6/2022) - Ảnh 1

Họa thị phi luôn rình rập, bạn có thể bị kéo vào vòng xoáy đó, hoặc bị giảm uy tín theo cách không hề mong muốn

Tuổi Ngọ 

Điềm báo tử vi cho thấy, tuổi Ngọ bị nhiều hung tinh ngáng trở vào cuối tuần nên khó gặt hái kết quả như ý muốn. Vận trình sa sút nghiêm trọng nhất vào ngày thứ 7 ngày 11/06/2022, bạn có thể rất dễ vướng vào thị phi, do hành động vô tình của bản thân vì muốn thỏa mãn trí tò mò hoặc kẻ xấu bị lôi kéo.

Lời khuyên cho tuổi Ngọ là bạn cần phải giữ mình, chớ gây chuyện đối đầu với kẻ tiểu nhân, hành động đó chỉ đem lại những tổn hại về phía bạn mà thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đôi lúc nín nhịn là để giữ không khí hài hòa với những chuyện không đánh để phân bua, không có nghĩa bạn e sợ trước đối phương.

Làm gì cũng phải giữ cái đầu lạnh, chỉ khi giữ được bình tĩnh thì Ngọ mới có thể suy nghĩ thấu đáo. Ngược lại, vội vàng chỉ làm mọi việc rối tung hơn mà thôi. Đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc Ngọ cần giữ cho mình tinh thần tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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