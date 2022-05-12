Xui xẻo chả ai bằng, các con giáp bị sao quả tạ chiếu từ đây đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 12/05/2022 05:00

Từ đây đến cuối năm, các con giáp xui xẻo chả ai bằng.

Tuổi Tý

Những người sinh năm Tý rất có chí tiến thủ. Bản mệnh không ngại đối diện với khó khăn tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà trong năm 2022 các kế hoạch của con giáp này không đạt được kết quả cao.

Đối với tuổi Tý công ăn lương, nhiều sự cố xảy ra khiến bản mệnh tốn nhiều thời gian giải quyết. Chính vì vậy, mọi việc giậm chân tại chỗ và tiền lương cũng khó mà tăng lên.

Còn người tuổi Tý làm kinh tế thì công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn. Năm 2022 này, bản mệnh sẽ phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc.

Trong lúc các phương diện khác của cuộc sống cũng cần đến tiền để chi tiêu, con giáp này sẽ phải tìm cách cân đối tài chính. Hãy nhớ rằng đừng chủ quan khi cầm tiền trong tay thì tiêu xài xả láng, đến lúc hết tiền lại phải chạy vạy, vay nợ.

Xét về vận trình tình cảm, con giáp này cũng phải đối diện với nhiều rạn nứt. Mối quan hệ giữa người tuổi Tý đã lập gia đình và nửa kia thường xuyên xảy ra tranh cãi, dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Vì thế, Tý hãy để tâm hàn gắn tình cảm giữ hai người, nếu không sẽ rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang.

Tuổi Thìn

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Thìn phải chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế, vì thế khó đạt được sự phát triển như mong đợi. Với tính cách kiêu ngạo và nóng nảy, bản mệnh dễ rơi vào tình huống cạnh tranh với đồng nghiệp.

Xui xẻo chả ai bằng, các con giáp bị sao quả tạ chiếu từ đây đến cuối năm - Ảnh 1
Phương diện tài lộc, tuổi Thìn cần đề phòng họa phá tài, nhất là đối với những người làm ăn, kinh doanh.

Bản mệnh có thể phải tiếp xúc với những hợp đồng giả mạo, đối tác lừa gạt, khiến công ty, đơn vị phải chịu tổn thất nhất định.

Phương diện tình cảm, bản mệnh quá mức kiêu ngạo nên không chịu thay đổi bản thân mình vì người khác, cho dù đó có là người thân thuộc nhất với bạn. Chính vì vậy mà vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh chấp, cãi vã mà không ai chịu nhường ai.

Tuổi Dậu

Công việc của những người sinh năm Dậu sẽ rất khó có được những bước phát triển vượt bậc trong năm 2022 này. Nguyên nhân là bởi bản mệnh đang phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân.Chính vì thế, tuổi Dậu làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng.

Muốn cải thiện tình hình tài chính trong năm 2022, người tuổi Dậu làm đầu tư, kinh doanh hãy thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ, đừng mãi đi theo những lối mòn đã vạch sẵn từ trước. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, chớ nên vội vàng, ham làm giàu quá mức kẻo rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Những người tuổi Dần đã có gia đình nên thường xuyên tìm cách hâm nóng tình cảm, đừng để xảy ra tình trạng một trong hai người nảy sinh tâm lý chán chường. Đồng thời, tuổi Dậu cũng hãy luôn tự nhắc nhở bản thân trân trọng những gì đang có và quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Đây chính là cách chế ngự sự cám dỗ đúng đắn nhất.

Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 12 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng