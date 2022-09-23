Trong công việc và cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho bạn, bên cạnh đó Tý còn có nhiều cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ trên trời rơi xuống.

Tuổi Tý đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Theo tử vi 10 ngày tới, những người tuổi Tý sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc.

Tuổi Ngọ đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Tử vi dự báo, 10 ngày tới là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với những người ai cầm tinh con Ngựa.

Con giáp này nhận được nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Nếu sẵn sàng làm việc chăm chỉ, không ngại gian khổ, con giáp này sẽ thu được nhiều thành quả. Người làm ăn kinh doanh cũng có vận trình sự nghiệp vượng phát sau một thời gian gặp khó khăn. Người làm công ăn lương cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có cơ hội thăng tiến, sống cuộc sống sung túc.

Thời điểm này, cát tinh quy tụ, dù còn nhiều trở ngại nhưng đều có thể có quý nhân phù trợ. Mọi chuyện đều hanh thông, sự nghiệp, công việc đều suôn sẻ, công sức bỏ ra ắt sẽ được đền đáp xứng đáng.

Người tuổi Ngọ có tài lộc vượng hơn nhiều so với những tháng trước. Người tuổi này đang dự định muốn chuyển công việc sẽ tìm được công việc tốt, phù hợp với họ hơn. Những người làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, thu về số tiền lớn. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc, được cấp trên trọng dụng.

Quý nhân phù trợ, mọi chuyện của Ngọ đều hanh thông, sự nghiệp, công việc đều suôn sẻ, công sức bỏ ra ắt sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Thân nhất định sẽ thực hiện. 10 ngày tới, sự nghiệp của tuổi Thân có dấu hiệu phát triển tích cực.

Là con giáp bùng nổ trong thời gian 10 ngày tới, những người cầm tinh con giáp này sẽ gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ trong cuộc sống và công việc. May mắn được sao "Kim Dư” soi chiếu nên vận khí của họ sẽ tăng lên ầm ầm, mọi việc đều có thể "chuyển hung thành cát” trong thời gian này.

Công việc của con giáp này rất suôn sẻ. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ ký được hợp đồng lớn, mang lại công ăn việc làm cho nhiều người. Người làm công ăn lương cũng sẽ đạt được một số thành công trong sự nghiệp. Không những thế, họ cũng có cơ hội đầu tư để tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở.

May mắn được sao "Kim Dư” soi chiếu nên vận khí của Thân sẽ tăng lên ầm ầm, mọi việc đều có thể "chuyển hung thành cát” trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.