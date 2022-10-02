Xin chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào ngày đầu tuần, thứ Hai ngày 3/10/2022, vượt qua nghịch cảnh, bứt phá ngoạn mục, vận tài lộc siêu giàu, cuối ngày tiền về đầy túi, giàu có đổi đời

Người tuổi Sửu bắt đầu gặp được nhiều may mắn, những khó khăn dần được cải thiện. Nếu ai đang nợ nần thì sẽ trả được kha khá, nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn có thể làm giàu ngay, tài vận của người tuổi Sửu sẽ ngày một thăng hoa, tốt đẹp.

Trời sinh ra những người tuổi Sửu vốn dĩ "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra. Tử vi thứ Hai này chính là thời điểm để những chú Trâu khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Sửu.

Đây có thể được xem là thời gian vận may rực rỡ nhất của tuổi Sửu. Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Tử vi thứ Hai này chính là thời điểm để những chú Trâu khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết trong ngày thứ Hai, tuổi Thân cũng là cái tên nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người. Hầu hết những người sinh tuổi Thân đều thông minh, hóm hỉnh đồng thời có giác quan thứ sáu nhạy bén. Trong công việc, Thân là người bền gan, vững chí và không sợ ngại khó, ngại khổ.

Thời gian này, vận may sẽ tìm đến với người tuổi Thân. Sự nghiệp tuổi Thân sẽ có bước chuyển biến tích cực, tài vận nhờ đó cũng tăng theo. Dự kiến, cuối năm sẽ là thời điểm tuyệt vời với tuổi Thân khi nhiều cơ hội mới đang mở ra trước mắt bạn.

Tuổi Thân được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả tiền tài và tình duyên đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Tuổi Thân được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình, cả tiền tài và tình duyên đều vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho biết, với người tuổi Dậu, ngày thứ Hai sẽ là thời gian quan trọng nhất trong sự nghiệp của bạn. Con giáp sẽ gặp thử thách lớn nhất trong cuộc đời. Nếu tuổi Dậu vượt qua được thử thách này, bạn sẽ vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp, cầu tài được tài, cầu lộc đắc lộc.

Tuổi này sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát. Chính nhờ kiên nhẫn và nhiệt huyết, những người này dễ dàng chinh phục được những khó khăn, thách thức ập đến, mở ra nhiều cơ hội thu tiền hốt bạc.

Đây chính là thời kỳ mà vận khí của con giáp tuổi Dậu đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng. Những người tuổi Dậu sẽ có công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh trong thời gian tới.

Tuổi này sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.