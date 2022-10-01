Xin chúc mừng 3 con giáp này đổi vận phát tài, cuộc sống lên hương, đổi nhà đổi xe trong 3 ngày tới (2, 3, 4/10/2022)

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi từ ngày 2/10 đến ngày 4/10 tới sẽ là thăng quan, tiến chức.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Hợi có tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Họ có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của tuổi Hợi sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt trong 3 ngày tới (2, 3, 4/10). Họ có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu.

Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình tuổi Hợi đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật.

Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày 2, 3, 4/10, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.