Xin chúc mừng 3 con giáp GẶT ĐẦY phúc khí trong nửa đầu tháng 4, thu hết lộc trời, tiền tài đua nhau về 'nườm nượp'

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 09:02

Những con giáp sau đây không những được hưởng phúc khí mà tài lộc còn dồi dào viên mãn trong nửa đầu tháng 4.

Tuổi Thìn 

Tử vi học có nói, trong nửa đầu tháng 4, cuộc sống của tuổi Thìn cũng sẽ khổ tận cam lai, tháng ngày trước khó khăn thế nào nhưng từ giai đoạn này trở đi, được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn, bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

Có thể nói, tuổi Thìn sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Không chỉ vậy, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

Xin chúc mừng 3 con giáp GẶT ĐẦY phúc khí trong nửa đầu tháng 4, thu hết lộc trời, tiền tài đua nhau về 'nườm nượp' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Đối với nhiều người, tuổi Mùi được xem là những người sống thực dụng nhưng họ đều đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu, rất nỗ lực và cố gắng tìm mọi cơ hội trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, trong nửa đầu tháng 4, cuộc sống tuổi Mùi sẽ vươn lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh vốn có mà càng về hậu vận, cuộc sống của tuổi Mùi càng sung túc hơn. Tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, sẽ gặt hái được nhiều thành công, sắp tới tình tiền viên mãn thăng hoa, không thiếu thứ gì. 

Xin chúc mừng 3 con giáp GẶT ĐẦY phúc khí trong nửa đầu tháng 4, thu hết lộc trời, tiền tài đua nhau về 'nườm nượp' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi học có nói, cuộc sống của tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến bất ngờ trong nửa đầu tháng 4. Mặc dù những tháng đầu năm, tuổi Ngọ đã phải đối mặt với nhiều thử thách, thậm chí có mất mát nhưng họ vẫn kiên cường và nhẫn nại, vẫn luôn cố gắng chăm chỉ tìm kiếm cơ hội để lật ngược tình thế.

Tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, một trong những điều này có thể giúp tuổi Ngọ tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Cuối năm nay, tuổi Ngọ còn có khả năng đổi nhà đổi xe, còn không thì cũng kiếm được khoản tiền đáng mong chờ. 

Xin chúc mừng 3 con giáp GẶT ĐẦY phúc khí trong nửa đầu tháng 4, thu hết lộc trời, tiền tài đua nhau về 'nườm nượp' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h ngày 25/3/2023, thoát khỏi vận xui ngoạn mục, 3 con giáp tài vận bạo phát, phú quý triền miên, cuộc sống mỹ mãn vẹn toàn

Đúng 0h ngày 25/3/2023, thoát khỏi vận xui ngoạn mục, 3 con giáp tài vận bạo phát, phú quý triền miên, cuộc sống mỹ mãn vẹn toàn

Những nàng giáp có tên dưới đây đều là con cưng của Thần Tài, vì vậy mọi cố gắng của họ ngày trẻ chính là thử thách.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nửa đầu tháng 4 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 31/3/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 12 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng