Xem tướng rốn biết ngay phúc lộc, tài vận, sức khỏe của mỗi người

Hãy xem tướng rốn của bạn thuộc loại nào dưới đây để hiểu thêm về tính cách, con người của chính mình nhé.

Trong nhân tướng học, rốn có dạng hình tròn hoặc vuông là cát tướng. Người có kiểu rốn này thường giàu lòng nhân hậu, được nhiều quý nhân phù trợ, dễ gặt hái thành công.

Nếu có hình dáng rốn xiêu vẹo, thì cuộc sống gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nếu cải thiện tâm lý, cư xử hòa nhã, khiêm nhường thì có thể giảm những điều bất lợi và xui xẻo cho mình.

Hãy xem tướng rốn của bạn thuộc loại nào dưới đây để hiểu thêm về tính cách, con người của chính mình nhé.

Kiểu 1: Yếu, Yểu tướng, nghèo hèn, tâm tính đổi thay, người không lập trường.



Kiểu 2: Khỏe mạnh, cuộc sông thuận buồm xuôi gió, ít khi khốn khó, đôn hậu, sống có tình người.

Kiểu 3: Người có hiểu biết, có phúc phận thiếu quyết đoán và lòng tự tôn không cao, dễ nghe theo lời khuyên của đối phương. Riêng phụ nữ lại có tính xấu là dễ chen ngang vào cuộc sống lứa đôi của người khác.



Kiểu 4: Mang mệnh đào hoa, sống rất mưu mẹo, lắm chiêu trò.

Kiểu 5 Khỏe, giàu có, quý phái.



Kiểu 6: Có nhân duyên và năng lực biểu đạt rất tốt. Nếu không phải là nghệ sĩ, bạn cũng là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xem-tuong-ron-biet-ngay-phuc-loc-tai-van-suc-khoe-cua-moi-nguoi-588801.html