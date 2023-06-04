HUNG TINH chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài hao tổn, áp lực nặng nề, dễ dàng thua lỗ vào hôm nay ngày 4/6/2023

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tỷ Kiên có thể là tác nhân khiến con giáp tuổi Tý tức giận. Tránh để cảm xúc tác động quá nhiều đến mình, khiến bạn đưa ra những quyết định dựa trên áp lực. Đừng quên rằng có những vấn đề đã trở thành quá khứ, bạn cần học cách từ bỏ để tránh lặp lại sai lầm tương tự.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong phòng và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh thận trọng chuyện tiền bạc, chớ để lộ rằng mình có tiền trong nhà kẻo bị kẻ gian rình rập. Ngoài ra, hạn chế mang theo đồ đắt tiền bên người khi đi ra ngoài bạn nhé.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những dấu hiệu chiêm tinh cho thấy vào Chủ Nhật 04/06/2023 này, Tuổi Tỵ nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra, vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kĩ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của Tuổi Tỵ hôm nay khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn.

Vận trình tài lộc của Tuổi Tỵ hôm nay có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư giả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng.

Tuổi Hợi

Kiếp Tài xuất hiện cho thấy bạn đang quá chủ quan trong thời gian dài vừa qua đấy con giáp tuổi Hợi nhé. Lời khuyên cho bạn trong ngày này là nên nhìn nhận lại các mối quan hệ để chọn lựa những người bạn phù hợp dựa trên quy tắc, ranh giới cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Lục Xung đã khơi mào ra một trận chiến không mong muốn khiến bạn cảm thấy rất khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc vì nói ra điều nào lúc này cũng bị cho là tiêu cực.

Ngũ hành xung khắc cho thấy bạn dễ gặp rắc rối liên quan tới tiền bạc, bạn cần cố gắng chi tiêu trong ngân sách, nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm trước khi đầu tư tiền bạc. Sự bốc đồng có thể gây ra thua lỗ.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.