Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nữ mạng chi tiết

Tâm linh - Tử vi 11/10/2020 14:32

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nữ mạng sinh tam hợp Kim cục. dự báo thuận lợi trong việc hợp tác, làm trong kỹ thuật, công trạng tăng lên. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn!

Nội dung bài viết

Bạn đang muốn xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nữ mạng có gì thay đổi trong năm mới? Sự nghiệp của bạn sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt hay xấu, những khó khăn nào sẽ ập tới? Sức khỏe có vấn đề gì đáng lưu tâm hay không? Chuyện tình cảm gia đình như thế nào? Hướng xuất hành ra sao để có tài lộc? Tất cả sẽ được Phunuvagiadinh giải đáp qua bài viết này.

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Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nữ mạng chi tiết - Ảnh minh họa: Internet

Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nữ mạng

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nữ mạng sinh tam hợp Kim cục bởi Tỵ mệnh Hỏa gặp Sửu mệnh Thổ. Thiên can tuổi Thái Tuế cùng với Thương Quan sinh tổ hợp phát tài. Sang năm mới 2021, sự nghiệp của bạn rất thích hợp trong việc hợp tác, công tác trong ngành kỹ thuật, công trạng cứ thế tăng lên.

Nhờ vào tài hoa của mình, nữ mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, được bạn bè giúp đỡ, quý nhân phù trợ, giúp sự nghiệp khởi sắc.

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Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nữ mạng - Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, cơ hội thăng tiến sự nghiệp của bản mệnh rất rộng mở, vận thế tốt đẹp, hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến sức khỏe, cẩn trọng họa huyết quang.

Xem tử vi tuổi kỷ tỵ năm 2021 nữ mạng chi tiết

Sự nghiệp 

Sự nghiệp năm 2021 của bạn dự báo gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Bạn sẽ có cơ hội phát triển sâu hơn, đặc biệt là trong các ngành liên quan đến kỹ thuật. Dù công việc năm nay tốt đẹp nhưng bạn cũng cần hoạt động nhiều do khối lượng công việc và thời gian tăng ca đều tăng lên.

Năm 2021, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến, chức vụ tăng lên. Tuy nhiên, bạn nên biết chọn địa điểm làm việc hợp lý, đề phòng có kẻ tiểu nhân hãm hại, kéo theo công việc đi xuống.

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Sự nghiệp của Kỷ Tỵ nữ mạng năm 2021 gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận

Năm 2021, tử vi dự báo vận tài lộc của người nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 tương đối tốt. Các hạng mục hợp tác thuận lợi, may mắn và có nhiều thu hoạch. Ngoài ra, bạn nên đề phòng việc bạn bè vay mượn hoặc tiêu pha hoang phí cho các mối quan hệ xã giao.

Nữ mạng Kỷ Tỵ 1989 có xu hướng phát triển độc lập, vì thế cũng sẽ xuất hiện rủi ro. Tử vi khuyên bạn nên hạn chế chi tiêu, mua sắm đồng thời học cách tiết kiệm. Ngoài ra về phong thủy, bạn nên đặt 1 con rùa vàng ở vị trí tài vận trong nhà nhằm tăng khả năng tụ tài cho gia chủ.

Tình cảm

Năm 2021, tử vi dự báo nữ mạng tuổi Kỷ Tỵ vẫn chưa gặp được vận đào hoa. Vì thế, những ai độc thân vẫn sẽ tiếp tục cô đơn trong một thời gian nữa. Bạn nên chịu khó chủ động hơn trong chuyện tình cảm, từ đó tăng thêm nhiều mối quan hệ.

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Năm 2021, Kỷ Tỵ nữ mạng không có nhiều vận may tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Mà dù tuổi đã khá lớn, nữ mạng Kỷ Tỵ vẫn không có nhiều vận may tình duyên trong năm 2021. Do đó, bạn cần quan tâm tới chuyện này một chút, thay đổi bản thân một chút để thu hút thêm nhiều quan hệ mới.

Năm 2021, đời sống vợ chồng của nữ mạng Kỷ Tỵ đã kết hôn sẽ hạnh phúc, cũng có thể có thêm con cái, vừa là sợi dây gắn kết tình cảm, vừa là món quà cho chính bạn.

Sức khỏe

Năm 2021, tử vi dự báo Kỷ Tỵ nữ mạng có thể gặp phải tai họa ngầm. Thái Tuế thay đổi làm tổn thương ngũ hành hỏa, khiến nữ mạng Kỷ Tỵ bị ảnh hưởng. Ra ngoài cần chú ý đến an toàn giao thông.

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Tử vi 2021 dự báo tai họa ngầm có thể đến với Kỷ Tỵ nữ mạng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những phụ nữ đã có gia đình nếu có ý định mang thai nên chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân, tránh gây hại tới thai nhi trong năm mới. Không nên uống nhiều chất kích thích, lao động mạnh hoặc hoạt động quá sức mà ảnh hưởng tới đứa con trong bụng.

Sao chiếu mạng

Nữ mạng Kỷ Tỵ năm 2021 sẽ bước sang tuổi 33, bị sao La Hầu chiếu mệnh, hạn Diêm Vương và vận niên Xà Hãm Tỉnh. Sao La Hầu là hung tinh thuộc hành Kim, chuyên đem đến những điều không may, dù là nam hay nữ đều phải cẩn thận, đặc biệt là tháng 1 và tháng 7 âm lịch.

Hướng xuất hành

Các hướng tốt cho tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng xuất hành trong 3 ngày đầu năm mới là:

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Hướng xuất hành tốt cho Kỷ Tỵ nữ mạng đầu năm Tân Sửu - Ảnh minh họa: Internet
  • Mùng 1 Tết: hướng Tây Nam.
  • Mùng 3 Tết: hướng Đông Nam hoặc Tây Bắc.
  • Mùng 5 Tết: hướng Tây Bắc hoặc Đông Nam.

Tuổi xông đất

Đầu năm mới Tân Sửu, gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên mời những người sinh các năm Canh Ngọ, Nhâm Tuất hoặc Tân Sửu đến xông nhà để mọi việc được thuận lợi, may mắn và tài lộc đầy nhà.

Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 nữ mạng. Mong rằng bạn đọc sẽ có thêm những kiến thức bổ ích cho mình. Chúc bạn sẽ có một năm mới 2021 an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và bình an.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*

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