Vì quá mong manh, dễ tin người nên thường hay bị đối phương lừa gạt tình cảm là con giáp nữ nào?

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 12:00

Nếu các con giáp nữ dưới đây cứ mãi quả cảm và mong manh thì rất dễ bị lừa dối tình cảm đấy nhé!

Tuổi Tuất

Xem tử vi 12 con giáp, những quý cô tuổi Tuất rất dễ bị xúc động trong chuyện tình cảm và trái tim cũng dễ rung động trước một người. Một khi đã nhận ra tình cảm của mình, họ sẽ không mất nhiều thời gian để chần chừ, do dự mà lập tức tìm hiểu và tiếp cận đối phương, tìm cách chiếm lấy thiện cảm của họ. 

 

Vì quá cảm tính, nàng giáp này rất dễ yêu nhầm người bởi trước khi yêu ai, họ không bao giờ suy tính kĩ càng. Khi còn chưa hiểu rõ về đối phương thì họ đã yêu sâu đậm mà không thể tự kiểm soát được, có thể hi sinh tất cả vì đối phương.

 

Những cô gái tuổi Tuất luôn coi người yêu như người thân của mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng quyết không buông tay. Họ chỉ có một mong muốn được cùng người ấy chung tay vững bước trên đoạn đường đời, dù là hưởng phúc hay chịu khổ cũng chẳng nề hà.

 

Chính vì lẽ đó mà đối phương thường không xem trọng họ và đáp trả ít hơn rất nhiều so với những gì mà họ đã hi sinh cho người ấy. Góp mặt trong top Con giáp nữ quá cảm tính nên dễ yêu nhầm người không thể thiếu cái tên quý cô tuổi Tuất.

 

Tuổi Dần

Những cô gái tuổi Dần nhiệt tình, sôi nổi. Nàng rất quý trọng mối quan hệ thân thiết với mình và sẵn sàng bảo vệ họ. Vì vậy mà khi đã trao gửi tình yêu cho ai. Nàng tuổi Dần rất che chở mối quan hệ này. Bản thân nàng ngay thẳng, chân thành. Nhưng không biết người nàng yêu cũng chân thành với nàng hay không. Mặt khác, bản tính mạnh mẽ khiến tuổi Dần luôn cố gắng. Và cho rằng mình sẽ vượt qua khó khăn trong tình yêu. Nàng tuổi Dần khá hồn nhiên, lạc quan như một đứa trẻ. Nếu người nàng yêu không phải là một người đàn ông tốt. Thì đây là điểm để người đó dễ bề lừa dối tuổi Dần.

Xem bói tử vi, những cô gái tuổi Dần đều là những người coi trọng chuyện tình cảm. Khi yêu đương rất nghiêm túc. Một khi đã xác định yêu ai, họ sẽ hết lòng tận tâm vì người ấy. Thậm chí có thể hi sinh cả bản thân mình. Nàng giáp này dễ bị hấp dẫn bởi những hành động dịu dàng, tinh tế của người khác giới. Thậm chí yêu luôn người đó lúc nào không hay. Thế nhưng, biết người – biết mặt – khó biết lòng. Họ rất dễ trao gửi tình cảm của mình cho những người không thích hợp. Vì đó mà phải chịu nhiều tổn thương.

Tuổi Hợi

 

Lịch vạn niên nhận thấy, bề ngoài chín chắn bao nhiêu, nội tâm của những quý cô tuổi Hợi lại càng ngây thơ bấy nhiêu. Họ ấp ủ những suy nghĩ mơ mộng về tình yêu, vì thế thường không xác định rõ đối tượng trước mắt có xứng đáng để mình trao gửi tình cảm hay không. 

 

Vì quá mong manh, dễ tin người nên thường hay bị đối phương lừa gạt tình cảm là con giáp nữ nào? - Ảnh 1

Hé lộ top con giáp nữ quá cảm tính, cô gái tuổi Hợi không những ngốc nghếch mà còn rất chân thành, khi yêu sẽ không nuối tiếc bất cứ điều gì.

 

Vì thế, họ rất dễ bị đối phương lợi dụng tình cảm, thậm chí là lừa gạt không thương tiếc. Vì sống quá cảm tính, nàng giáp này luôn bị phụ thuộc vào người kia.

 

Đặc biệt khi đã yêu say đắm một người nào đó và chìm ngập trong lưới tình, nàng giáp này có thể cam tâm đem trái tim của mình ra cho người kia xem được. Họ có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì đối phương, thậm chí không hề nghĩ đến việc cần người kia đáp trả. 

 

Thực sự thì những cô gái tuổi Hợi không nên đánh mất lý trí trong tình yêu như vậy, đừng hi sinh tất cả cho những người không xứng với mình. Nếu thấy họ không phù hợp, hãy dừng lại, bình tĩnh đợi người thực sự phù hợp với mình.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tuần mới (25-31/07) con giáp nào đánh đâu thắng đó?

Tuần mới (25-31/07) con giáp nào đánh đâu thắng đó?

Tuần mới này điều gì sẽ xảy ra với các con giáp dưới đây, cùng đón chờ nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 35 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi