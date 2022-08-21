Vì quá mong manh, dễ tin người nên thường hay bị đối phương lừa gạt tình cảm là con giáp nữ nào?

Xem tử vi 12 con giáp, những quý cô tuổi Tuất rất dễ bị xúc động trong chuyện tình cảm và trái tim cũng dễ rung động trước một người. Một khi đã nhận ra tình cảm của mình, họ sẽ không mất nhiều thời gian để chần chừ, do dự mà lập tức tìm hiểu và tiếp cận đối phương, tìm cách chiếm lấy thiện cảm của họ.

Vì quá cảm tính, nàng giáp này rất dễ yêu nhầm người bởi trước khi yêu ai, họ không bao giờ suy tính kĩ càng. Khi còn chưa hiểu rõ về đối phương thì họ đã yêu sâu đậm mà không thể tự kiểm soát được, có thể hi sinh tất cả vì đối phương.

Những cô gái tuổi Tuất luôn coi người yêu như người thân của mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng quyết không buông tay. Họ chỉ có một mong muốn được cùng người ấy chung tay vững bước trên đoạn đường đời, dù là hưởng phúc hay chịu khổ cũng chẳng nề hà.

Chính vì lẽ đó mà đối phương thường không xem trọng họ và đáp trả ít hơn rất nhiều so với những gì mà họ đã hi sinh cho người ấy. Góp mặt trong top Con giáp nữ quá cảm tính nên dễ yêu nhầm người không thể thiếu cái tên quý cô tuổi Tuất.

Tuổi Dần



Những cô gái tuổi Dần nhiệt tình, sôi nổi. Nàng rất quý trọng mối quan hệ thân thiết với mình và sẵn sàng bảo vệ họ. Vì vậy mà khi đã trao gửi tình yêu cho ai. Nàng tuổi Dần rất che chở mối quan hệ này. Bản thân nàng ngay thẳng, chân thành. Nhưng không biết người nàng yêu cũng chân thành với nàng hay không. Mặt khác, bản tính mạnh mẽ khiến tuổi Dần luôn cố gắng. Và cho rằng mình sẽ vượt qua khó khăn trong tình yêu. Nàng tuổi Dần khá hồn nhiên, lạc quan như một đứa trẻ. Nếu người nàng yêu không phải là một người đàn ông tốt. Thì đây là điểm để người đó dễ bề lừa dối tuổi Dần.

Xem bói tử vi, những cô gái tuổi Dần đều là những người coi trọng chuyện tình cảm. Khi yêu đương rất nghiêm túc. Một khi đã xác định yêu ai, họ sẽ hết lòng tận tâm vì người ấy. Thậm chí có thể hi sinh cả bản thân mình. Nàng giáp này dễ bị hấp dẫn bởi những hành động dịu dàng, tinh tế của người khác giới. Thậm chí yêu luôn người đó lúc nào không hay. Thế nhưng, biết người – biết mặt – khó biết lòng. Họ rất dễ trao gửi tình cảm của mình cho những người không thích hợp. Vì đó mà phải chịu nhiều tổn thương.

Tuổi Hợi

Lịch vạn niên nhận thấy, bề ngoài chín chắn bao nhiêu, nội tâm của những quý cô tuổi Hợi lại càng ngây thơ bấy nhiêu. Họ ấp ủ những suy nghĩ mơ mộng về tình yêu, vì thế thường không xác định rõ đối tượng trước mắt có xứng đáng để mình trao gửi tình cảm hay không.

Hé lộ top con giáp nữ quá cảm tính, cô gái tuổi Hợi không những ngốc nghếch mà còn rất chân thành, khi yêu sẽ không nuối tiếc bất cứ điều gì.

Vì thế, họ rất dễ bị đối phương lợi dụng tình cảm, thậm chí là lừa gạt không thương tiếc. Vì sống quá cảm tính, nàng giáp này luôn bị phụ thuộc vào người kia.

Đặc biệt khi đã yêu say đắm một người nào đó và chìm ngập trong lưới tình, nàng giáp này có thể cam tâm đem trái tim của mình ra cho người kia xem được. Họ có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì đối phương, thậm chí không hề nghĩ đến việc cần người kia đáp trả.

Thực sự thì những cô gái tuổi Hợi không nên đánh mất lý trí trong tình yêu như vậy, đừng hi sinh tất cả cho những người không xứng với mình. Nếu thấy họ không phù hợp, hãy dừng lại, bình tĩnh đợi người thực sự phù hợp với mình.

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