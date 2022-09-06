Vào hai ngày tới (7/9 - 8/9), 3 con giáp này chuẩn bị mừng hết nấc vì thần tài gõ cửa, phục lộc tràn trề, tình duyên nở rộ, may mắn liên tục "thăng hoa"

Xem Tử vi, ngày 7/9 và 8/9 của con giáp tuổi Tý sẽ xoay quanh việc khám phá và phát triển những thứ mới mẻ. Vì thế, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để khởi động dự án kinh doanh mà bạn luôn ấp ủ, tham gia một khoá học mà bạn hứng thú hay thậm chí du lịch đến một nơi mà bạn luôn ao ước.

Bạch Hổ hung tinh xuất hiện trong tuần này cho thấy có nguy cơ sức khỏe giảm sút hoặc xuất hiện yếu tố khiến bạn bị mệt mỏi, căng thẳng thường xuyên. Lúc này bạn cần tập trung loại bỏ các yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống của mình.

Những dấu hiệu tích cực trong tình cảm sẽ xuất hiện trong tuần này, chứng tỏ những cố gắng của bạn thời gian qua đang được đền đáp xứng đáng. Có vẻ đối phương đã dần cảm động và thấu hiểu những điều bạn làm. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến thêm một bước nhé.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Ngày 7/9 và 8/9 này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 7/9 và 8/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sẽ tăng tiến nên bạn có thể thoải mái, lạc quan hơn. Tăng tiến về tài lộc, có cách đầu tư, phân tích hợp lý thì tốt.

Tình duyên "lên hương". Có duyên với người khác phái, dễ gặp được người khác phái ưng ý, hai bên giao tiếp vui vẻ, tỷ lệ thành công cao nhưng người đã kết hôn dễ bị đào hoa sát.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.