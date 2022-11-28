Vào đúng 17h chiều Thứ 4 ngày 30/11 ghi nhận 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, tạo nên nghiệp lớn, kiếm tiền đầy nhà, phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 11:15

Dự đoán vào khung giờ này, 3 con giáp mở ra bước ngoặt, chẳng lo tiền bạc, sự nghiệp vững chắc.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách kiên định, mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, trắc trở để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn vạn người mê. Người tuổi Dần vốn tham vọng, họ luôn biết tạo thử thách cho bản thân với mong muốn tích lũy được nhiều kinh nghiệm, để có thể chống chọi với sóng gió cuộc đời. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công vào thời tiền vận, tuy nhiên do vận may chưa đến nên đôi lúc sự nghiệp của họ giậm chân tại chỗ.

Vào đúng 17h chiều Thứ 4 ngày 30/11 ghi nhận 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, tạo nên nghiệp lớn, kiếm tiền đầy nhà, phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ khung giờ này, cuộc sống của tuổi Dần sẽ dần được chuyển giao lên tầm cao mới. Vào thời điểm đó, tuổi Dần nếu không phải là người có chức có quyền trong xã hội thì cũng là đại phú gia, tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, muốn gì có đó. Ngoài ra cuộc sống hôn nhân cũng viên mãn đủ đầy. Người tuổi Dần vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy họ hoàn toàn biết nắm bắt cơ hội tốt nhất để giữ gìn vị trí của mình cũng như đem lại nhiều tài lộc cho gia đạo.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp phát tài tuần này bởi đồng tiền luôn đổ dồn về túi bạn, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh. Ngay từ khung giờ này, cát tinh vây quanh đã khiến cho thời cơ làm ăn đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Vào đúng 17h chiều Thứ 4 ngày 30/11 ghi nhận 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, tạo nên nghiệp lớn, kiếm tiền đầy nhà, phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, bản mệnh phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Chẳng có ai đạt được thành công mà không phải bỏ công bỏ sức. Chỉ cần kiên trì đến cùng thì cơ hội để bạn khẳng định bản thân sẽ xuất hiện vào cuối tuần. Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ bạn là ai, đồng thời sẵn sàng giao cho bạn những công việc giúp bạn thể hiện được năng lực của bản thân, triển vọng thăng chức, tăng lương là rất khả quan.

Tuổi Mão

Bắt đầu từ từ khung giờ này, tử vi nói rằng vận may nghề nghiệp của người tuổi Mão không ngừng tăng cao. Họ làm việc gì cũng gặt hái được nhiều thành tích. Người tuổi này vốn thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn. Họ có khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực của công việc cũng như cuộc sống. 

Vào đúng 17h chiều Thứ 4 ngày 30/11 ghi nhận 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, tạo nên nghiệp lớn, kiếm tiền đầy nhà, phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi những người xung quanh gặp phải khó khăn, người tuổi Mão luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cũng bởi sự cởi mở, tốt tính đó mà người tuổi Mão đi đâu cũng nhận được sự yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ. Lời khuyên dành cho những chú Mèo trong thời gian tới là hãy nắm bắt cơ hội, chăm chỉ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Theo tử vi, đây là 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát vào khung giờ này.

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