Đúng 0h Thứ 4 ngày 30/11: Thần Tài 'mát tay' cưng chiều 3 con giáp, kẻ thì thăng quan tiến chức, người trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 02:30

Chỉ cần có con giáp này trong nhà, tận dụng phước đức của mình thì cả gia đình sẽ được hưởng lây, không những tài vận ngày càng dồi dào mà chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có sự bản lĩnh nhất định khi đối mặt với những thay đổi cuộc sống của mình. Nhìn chung, không có vấn đề gì có thể làm khó họ trong thời điểm này. Bạn cá tính và khác biệt nên mỗi khi nói ra ý kiến của mình không phải ai cũng chấp thuận. Vì thế, khi chia sẻ bạn cũng phải cân nhắc xem điều gì nên nói, điều gì không nên.

Đúng 0h Thứ 4 ngày 30/11: Thần Tài 'mát tay' cưng chiều 3 con giáp, kẻ thì thăng quan tiến chức, người trúng số độc đắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn xuất hiện trong khung giờ này mới nâng đỡ để công việc thuận lợi, khi mọi thứ đi vào guồng quay thì sẽ đỡ tốn quá nhiều công sức như trước đây. Thời gian này tình hình tài chính không có gì đáng phải lo lắng, nghĩ ngợi khi mà bạn sống rất tiết kiệm. Dù mua sắm gì bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng, luôn suy tính trước sau. Có thể nói, khả năng quản lý tài chính của bạn đang cải thiện rõ rệt khi mà bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây. 

Tuổi Tỵ

Đúng 0h Thứ 4 ngày 30/11: Thần Tài 'mát tay' cưng chiều 3 con giáp, kẻ thì thăng quan tiến chức, người trúng số độc đắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ sẽ bước vào thời kỳ tài lộc rộng mở, nếu nắm bắt tốt sẽ có cơ hội đưa công việc của mình lên một tầm cao mới. Người tuổi Tỵ trở nên kiên nhẫn hơn trong công việc, vừa có sự tiến bộ vừa giữ được sự ổn định, vượt qua lo lắng, nâng cao tay nghề hơn, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển. Những chú Rắn được dự báo có tin vui về tài lộc, vượt qua áp lực, chinh phục thử thách, từng bước thành công.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người biết người, biết ta. Dù tài năng hơn người nhưng họ sống rất giản dị, khiêm tốn. Họ theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đặt ra cho bản thân và những người làm việc với mình tiêu chuẩn cao. Mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình. Cộng thêm sự chăm chỉ, siêng năng nên thành công càng bám riết lấy Thân không buông.

Đúng 0h Thứ 4 ngày 30/11: Thần Tài 'mát tay' cưng chiều 3 con giáp, kẻ thì thăng quan tiến chức, người trúng số độc đắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, kể từ thời điểm đường công danh, tài lộc của tuổi Thân được cho là sẽ lên “như diều gặp gió” với những thành quả trông thấy. Các dự án đầu tư trước đây của họ bắt đầu ra hoa kết trái, vị trí hiện tại ngày càng được củng cố, cuộc sống trở nên thuận lợi, viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Phúc khí bao quanh 3 con giáp vào đúng buổi chiều ngày 24/11: Làm việc gì cũng suôn sẻ và may mắn hơn người

Phúc khí bao quanh 3 con giáp vào đúng buổi chiều ngày 24/11: Làm việc gì cũng suôn sẻ và may mắn hơn người

Người có phúc khí thì làm việc gì cũng suôn sẻ. Trong cuộc đời, họ gặp được nhiều may mắn, công danh, tài lộc đều vẹn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 30/11 tu vi ngay 30/11 tu vi tuổi thìn tuổi tỵ tuổi thân xem tử vi tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi 30/11

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 54 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông