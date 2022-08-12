Vào đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch, giới tiên tri điểm mặt 3 con giáp lập tức mua vé số, 99,9% trúng số độc đắc, cầm trong tay tiền tỷ, giàu sang phú quý, cả đời hưng vượng

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 10:12

Dưới đây là 3 con giáp trúng số độc đắc, một bước lên tiên, giàu sang phú quý, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Mùi

Thời gian vừa qua, tuổi Mùi đã vô cùng nỗ lực làm việc và bước qua nhiều khó khăn, chính vì vậy, vào 16h30 ngày 15/7 âm lịch, tử vi chỉ ra con giáp này sẽ được trời thương ban phát tài lộc, gặp rất nhiều may mắn, rực rỡ, nhờ vậy mà mọi việc đều trở nên hành thông, thuận lợi.

Vào đúng 16h30 được dự đoán là thời điểm "đại lợi" của những người tuổi Mùi. Con giáp này được thần tài gõ cửa, dễ dàng thành công trong công việc và nhận được may mắn khi tham gia xổ số. Cuộc sống tuổi Mùi khởi sắc, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, người làm ăn kinh doanh sẽ có lối đi riêng, việc đầu tư sinh lời chỉ trong tầm tay. Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, có cơ hội tăng lương, thăng thức. Cuộc sống thăng hoa đáng mong chờ.

Vào đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch, giới tiên tri điểm mặt 3 con giáp lập tức mua vé số, 99,9% trúng số độc đắc, cầm trong tay tiền tỷ, giàu sang phú quý, cả đời hưng vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận kim tiền vào đúng 16h30 ngày 15/7 của người tuổi Sửu vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Sửu còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc.

Vận trình hanh thông, được quý nhân phù trợ nên công việc thuận buồm xuôi gió, hanh thông, của cải có, vận may về tài chính có sự cải thiện lớn. Tuổi Sửu sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố. 

Thời điểm này, dương khí của người tuổi Sửu rất tốt, dù làm ngành nào thì Sửu cũng có thể nắm bắt thêm của cải, rất thích hợp để chủ động tìm kiếm tài lộc, sẽ có một vụ thu hoạch mỹ mãn.

Vào đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch, giới tiên tri điểm mặt 3 con giáp lập tức mua vé số, 99,9% trúng số độc đắc, cầm trong tay tiền tỷ, giàu sang phú quý, cả đời hưng vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bước vào giai đoạn này, người tuổi Tý sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Vào đúng 16h30 ngày 15/7, con giáp tuổi Tý sẽ gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó.

Người tuổi Tý đi đến đâu sẽ gặp may đến đó, không chỉ được thăng chức, tăng lương mà công việc kinh doanh dù là nghề tay trái cũng mang đến cho bạn những khoản thu đáng kinh ngạc. Trong thời điểm này này, Tý có thể sẽ trúng số nên đừng ngại thử vận may của mình. 

Tài vận người tuổi Tý được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Tý tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

 

Vào đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch, giới tiên tri điểm mặt 3 con giáp lập tức mua vé số, 99,9% trúng số độc đắc, cầm trong tay tiền tỷ, giàu sang phú quý, cả đời hưng vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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