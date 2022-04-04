Vào đúng 15 ngày tới, các con giáp được BỒ TÁT phù hộ, nhận LỘC PHƯỚC LIÊN MIÊN, PHÚC BÁO đến nhiều đỡ không kịp

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 22:40

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Tuổi Sửu 

Theo tử vi, con giáp tuổi Trâu vốn chịu thương chịu khó. Họ sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền và là người có trách nhiệm với tập thể. Con giáp này có lập trường riêng, không dễ bị người khác lay chuyển và rất tự lập.

Tuổi trẻ với người tuổi Sửu thường khá chật vật. Vì nhiều yếu tố khác nhau mà con giáp này thường ít khi đạt được thành công sớm. Tuy nhiên đặc điểm của những chú Trâu là sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Họ sẽ kiên định với con đường mình đã chọn, thầm lặng làm việc, thầm lặng cố gắng. Không phụ công sức mà con giáp này đã bỏ ra, trung niên sẽ là khoảng thời gian vượng lộc nhất với người tuổi Sửu.

Vào đúng 15 ngày tới, các con giáp được BỒ TÁT phù hộ, nhận LỘC PHƯỚC LIÊN MIÊN, PHÚC BÁO đến nhiều đỡ không kịp - Ảnh 1
Theo tử vi, con giáp tuổi Trâu vốn chịu thương chịu khó. Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 4 năm 2022, theo tử vi, 15 ngày đầu tháng cũng sẽ là khoảng thời gian viên mãn với con giáp này.  Được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh, sự nghiệp của tuổi Sửu dần thăng tiến, tài lộc cũng ngày càng tăng, gia đạo thêm yên ấm.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất mạnh mẽ, can đảm, có dũng khí hành động và đổi mới, nên dù có làm trong ngành nghề nào thì họ cũng trở thành cánh tay đắc lực của lãnh đạo. Trong khoảng thời gian 15 ngày tới, Dần còn gặp nhiều may mắn hơn khi được Bồ Tát phù hộ. 

Không chỉ đón nhận nhiều phước lành trong cuộc sống, những người tuổi Dần còn bắt đầu thăng tiến trong công việc, bạn dễ được lãnh đạo cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương, tăng thưởng. Không chỉ vậy, những người độc thân cũng vượng vận đào hoa, dễ tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình, các cặp vợ chồng cũng hòa hợp, yên ấm. 

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, những người tuổi Mùi rất nhân hậu và tốt bụng. Họ giàu tình cảm, thân thiện và thường là người nhận được nhiều sự yêu mến. Nếu như với ai đó, cuộc sống giàu sang vật chất là điều đáng mơ ước thì với những chú Dê, hạnh phúc bên gia đình mới là điều mà họ hướng đến.

Trong khoảng thời gian 15 ngày tới, người tuổi Mùi sẽ có bước ngoặt lớn trong vận trình. Cụ thể, theo tử vi, những chú Dê nhờ được may mắn trời ban mà dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng sẽ gặp được cơ hội "hái" ra tiền.

Vào đúng 15 ngày tới, các con giáp được BỒ TÁT phù hộ, nhận LỘC PHƯỚC LIÊN MIÊN, PHÚC BÁO đến nhiều đỡ không kịp - Ảnh 2
Theo tử vi, những người tuổi Mùi rất nhân hậu và tốt bụng. Ảnh minh họa: Internet

Về công việc, đây là lúc người tuổi Mùi không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Có thể nhiệm vụ đó sẽ khiến con giáp này phải vất vả, bỏ ra không ít công sức nhưng sẽ nhanh chóng tuổi Mùi đến ngày hái quả ngọt mà thôi. Dự báo, đây là khoảng thời gian tuổi Mùi có thể được thăng chức hoặc cấp trên cất nhắc, đề bạt. Nhìn chung, người chủ động, dám nghĩ dám làm sẽ đạt được thành công lớn.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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