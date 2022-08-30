Vào 7 ngày tới (31/8-5/8) tiền, tình, danh lợi đều hưng vượng, 3 con giáp trời ban lộc vàng, người thì được tài sản quý nhân cho, người thì được hốt tài lộc

Người tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, nơi làm việc có thể gặp nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, có thể thăng chức, tăng lương.

Tử vi dự báo, vận mệnh của người tuổi Thìn thay đổi đáng kể trong những ngày cuối tháng 8 tới đây. Vận may của con giáp này xoay chuyển chóng mặt do người tuổi Thìn được các sao cát lành chiếu sáng, cung hoàng đạo xoay chuyển vào chỗ lành, phúc trạch vương giả, người đời kính trọng.

Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương và cứ thế mà bưng tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn. Họ chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành được cơ hội và gặt hái thành quả.

Tuổi Dậu

Tử vi xem rằng những người tuổi Dậu sẽ có vận trình vô cùng may mắn trong những ngày cuối tháng 8 tới, bản mệnh sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc.

Công việc làm ăn phát triển ổn định, đâu đó có sự đổi mới tích cực hơn nhưng không nhiều, vẫn còn thiếu một vài yếu tố để tạo ra sự bùng nổ. Hãy coi đây như giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ tốt mà tỏa sáng. Nhưng tới cuối tháng 8, ở đâu tài lộc cũng đến.

Người tuổi Dậu nếu làm công ăn lương công việc ổn định, có quý nhân Long Đức tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm.

Thương Quan thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm phần thuận lợi. Đương số có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời, nhưng người tuổi Tuất có tinh thần đấu tranh vì lẽ phải, đòi được quyền lợi công lý.

Người tuổi Tuất thời gian trước đây do bị khắc tinh áp chế nên vận thế của người tuổi Tuất không thuận lợi nhưng trong 3 ngày tới, do gặp đúng thời vận nên vận thế của con giáp này bừng bừng khởi sắc.

Người tuổi Tuất vốn thông minh, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt. Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài trong thời gian cuối năm, chắc chắn sẽ kiếm về được số tiền không nhỏ. Đây cũng là tiền đề vững chắc cho tài vận bùng phát năm 2022 của người tuổi Tuất.

Tử vi chiếu mệnh rằng, những ngày cuối tháng 8 tới đây, những người tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Đặc biệt người tuổi Tuất sẽ có tin vui, nếu là nam thì được sa vào hũ vàng, còn quý cô thì được chồng đeo kim cương đầy người, người cầu duyên thì được duyên.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.