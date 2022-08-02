Vào 3h3p ngày 3/8/2022, 'bóng tối vụt tắt', những con giáp sau có vận mệnh bùng nổ, gia đạo yên bình, sự nghiệp thịnh vượng, vào top đại gia

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 17:00

3 con giáp dưới đây có vận trình tăng tiến, mái chèo cực thuận vào 3h3p ngày 3/8/2022.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp báo hiệu Dần là một trong những con giáp phát tài kể từ ngày mai. Những người cầm tinh con hổ có Cát Tinh nhập mệnh, bản mệnh có quý nhân nâng đỡ, làm gì cũng thuận lợi. Sự nghiệp của con giáp này thăng tiến mạnh mẽ. Dần sẽ được đánh giá cao nhờ một sáng kiến mới.

Vào 3h3p ngày 3/8/2022, 'bóng tối vụt tắt', những con giáp sau có vận mệnh bùng nổ, gia đạo yên bình, sự nghiệp thịnh vượng, vào top đại gia - Ảnh 1
Nắm chắc thời cơ là những chú hổ sẽ kéo dài được vận son tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Thành tích xuất sắc cũng mang về khoản thưởng lớn liền tay cho con giáp này. Người tuổi Dần được giao một trọng trách song đây không phải thử thách mà là cơ hội đổi đời. Nắm chắc thời cơ là những chú hổ sẽ kéo dài được vận son tài lộc. Những ai làm kinh doanh cũng “trúng mánh”, ký hợp đồng lớn ngay trong thời gian này.

Nếu tuổi Dần cảm thấy may mắn chưa mỉm cười với mình thì cũng đừng nản lòng bởi vì tuổi Mùi vốn là người chưa bao giờ thôi nhiệt huyết trong công việc cả. Chỉ cần giữ vững tinh thần đó thì may mắn và các cơ hội tốt sẽ sớm tìm đến với bạn thôi.

Tuổi Mùi

Sách tử vi có nói, những người tuổi Mùi hiền lành và thường rất chịu khó, trong thực tiễn và kiên cường trong đời sống. Tuổi Mùi sớm nhận ra tầm quan trọng của việc kiếm tiền, kiến thiết xây dựng sự nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và ý thức của bản thân và mái ấm gia đình .

Vào 3h3p ngày 3/8/2022, 'bóng tối vụt tắt', những con giáp sau có vận mệnh bùng nổ, gia đạo yên bình, sự nghiệp thịnh vượng, vào top đại gia - Ảnh 2
Các thời cơ góp vốn đầu tư đến tới tấp, tình hình kinh tế tài chính cá thể cũng không thay đổi và tăng trưởng rất khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Vào 3h3p sáng mai đường tài lộc sự nghiệp của tuổi Mùi cực kỳ hưng thịnh. Các thời cơ góp vốn đầu tư đến tới tấp, tình hình kinh tế tài chính cá thể cũng không thay đổi và tăng trưởng rất khả quan .

Không chỉ việc làm của bạn thuận buồm xuôi gió hơn trước nhiều mà năng lực thăng quan tiến chức cũng cao. Ở chỗ làm, người cầm tinh con Dê sẽ nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, sự hài lòng của cấp trên, cho nên vì thế mà thu nhập cũng tăng đáng kể .

Tuổi Hợi

Hợi là những người có tính cách rất dịu dàng và tình cảm, con giáp này biết cách hành xử tế nhị, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng khiến mọi người cảm thấy dễ chịu khi ở cùng. Họ cũng biết cách quan sát rất tốt. Hợi có đôi mắt sâu sắc khi nhìn nhận vấn đề và có khả năng phán đoán suy nghĩ, cảm nhận của người khác. Con giáp này dễ dàng phát hiện cảm xúc của người khác để kịp thời chia sẻ.

Vào 3h3p ngày 3/8/2022, 'bóng tối vụt tắt', những con giáp sau có vận mệnh bùng nổ, gia đạo yên bình, sự nghiệp thịnh vượng, vào top đại gia - Ảnh 3
Người tuổi Hợi luôn được mọi người yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ con giáp này mỗi khi họ rơi vào khó khănẢnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Hợi giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không bao giờ vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc khác. Trong một tập thể, tuổi Hợi luôn biết cách tạo ra sự kết nối hài hòa với tất cả mọi người. Nhờ vậy mà họ được mọi người yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ con giáp này mỗi khi họ rơi vào khó khăn. 

Tử vi dự đoán, bước vào ngày mai, là giai đoạn cuộc sống của tuổi Hợi ngày càng hạnh phúc, một khi tinh thần tốt đẹp thì mọi thứ xung quanh sẽ thăng hoa, đặc biệt là vô cùng giàu có.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 11 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng