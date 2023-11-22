Vào 3 ngày cuối tuần (24/11 - 26/11), 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 09:21

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp thăng hoa trên mọi mặt trận, sự nghiệp tiền tài thành công rực rỡ, khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ vốn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn và sống theo phong cách của riêng mình. Trên thực tế, tuổi Dần cũng là kiểu người rất can đảm và có thể xử lý mọi việc một cách đúng đắn. Trong bất cứ công việc này, tuổi Dần cũng là người nhìn xa trông rộng và biết tính toán chắc chắn, không mắc sai lầm và rủi ro thấp.

Tử vi cho thấy, trong 3 ngày cuối tuần chính là khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Dần. Trong thời gian này, tuổi Dần sẽ vượt qua mọi khó khăn của hiện tại, thu về lợi nhuận không ngờ đến. Đây chính là thời điểm mà mọi việc của tuổi Dần cực kỳ suôn sẻ, muốn nghèo khổ cũng chẳng có cơ hội.

Vào 3 ngày cuối tuần (24/11 - 26/11), 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thầy tử vi tiết lộ, trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Thân sẽ có cuộc sống tương đối ổn định vì không có xung đột hay tương hợp, lại có các sao đại quý chiếu mệnh, nên những người cầm tinh con khỉ sẽ có sự giúp đỡ của người lớn tuổi trong sự nghiệp, cũng như gặp được nhiều may mắn trong năm nay. Về tài lộc cũng sẽ có quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi suôn sẻ.

Trong thời điểm này, tuổi Thân còn có cơ hội được giới thiệu bạn đời thông qua người lớn tuổi. Ngoài ra, đối với những người chưa có nhu cầu lập gia đình cũng sẽ gặp được hảo duyên, giúp cuộc sống của họ thêm màu sắc. Tuổi Thân vốn là người sống tình cảm, ngoài ra sự chăm chỉ và nỗ lực của họ trong thời gian qua cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Vào 3 ngày cuối tuần (24/11 - 26/11), 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thời gian qua, mặc dù tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn luôn có niềm tin cho mình để vượt qua tất cả. Trong 3 ngày cuối tuần, cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên một tầm cao mới, có thể không thăng hoa như họ từng mong muốn nhưng ít nhất mọi khó khăn thử thách trong thời gian qua đều được giải quyết.

Nhờ cung Quan Lộc, tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội thay đổi cục diện hiện tại trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, những người làm ăn kinh doanh cũng sẽ tìm được hướng đi riêng, giúp cuộc sống trong thời gian tới có nhiều khởi sắc. Mọi nỗ lực trong thời gian qua đã đến lúc được đền đáp xứng đáng, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, tình tiền viên mãn, muốn nghèo cũng khó.

Vào 3 ngày cuối tuần (24/11 - 26/11), 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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