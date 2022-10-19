Vào 15h ngày 20/10: 3 con giáp xui xẻo, vận trình ảm đạm, đối diện với đủ nguy cơ tiêu hao tài sản, kinh doanh khó khăn

Liệu bản mệnh có nằm trong số những con giáp xui xẻo vào khung giờ này, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

Tuổi Dậu Công việc của tuổi Dậu có thể gặp một số trở ngại vào khung giờ này. Có thể là những rắc rối mới phát sinh hoặc có người chơi xấu sau lưng, nhưng tuổi Dậu lại không hề hay biết. Do không có sự đề phòng nên đến khi nhận ra vấn đề thì sự đã rồi, khó bề xoay chuyển. Tài lộc không vượng lắm, bạn không có thêm khoản thu nào mà còn có nguy cơ mất thêm tiền.

Ảnh minh họa: Internet Lúc này chớ làm liều mà đem tiền bạc đầu tư vào những nơi không an toàn, kẻo số tiền bạn tích cóp trong suốt thời gian vừa qua cũng theo gió mà bay. Ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người độc thân chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, có người còn sẵn sàng duy trì tình trạng độc thân như hiện tại. Tuổi Mùi Khung giờ này, người tuổi Mùi thường bị kẻ xấu gây bất lợi, khiến công việc tiến triển khó khăn. Bạn cần phải nhắc nhở mình đừng bỏ cuộc giữa chừng, thì sau đó bạn mới dần tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Chuyện tiền bạc của tuổi Mùi cũng chưa có nhiều biến động tích cực, vì thế, tốt nhất là bạn không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác.



Ảnh minh họa: Internet Cùng với đó, do chịu ảnh hưởng của Tiểu Hao nên bản mệnh sẽ phải dành nhiều khoản cho chi tiêu nhỏ lẻ. Đừng cho rằng khoản tiền ấy không thấm vào đâu, bởi nhiều lần như thế cộng dồn vào với nhau, bạn sẽ nhận ra mình đã mất một khoản kha khá đấy. Tuổi Dần Khung giờ này là thời điểm khó khăn với người tuổi Dần, khi bạn phải đón nhận những điều không mong muốn trong sự nghiệp. Để hạn chế ảnh hưởng của các hung tinh, bạn cần hạn chế tính cách nóng nảy, nghĩ gì nói nấy dễ gây mất lòng người khác của mình. Ảnh minh họa: Internet Chuyện tiền bạc cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể, vào lúc này chỉ có một vài người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền lương, tiền lãi từ các mối hợp tác. Tử vi khuyên bạn nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình để có thêm nhiều mối làm ăn, chớ mãi đi theo một lối mòn quen thuộc. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vao-15h-ngay-20-10-3-con-giap-xui-xeo-van-trinh-am-dam-doi-dien-voi-du-nguy-co-tieu-hao-tai-san-kinh-doanh-kho-khan-515340.html