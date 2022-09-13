Vào 13h ngày mai (14/9), Thần Tài "bảo kê", Kim Tài “báo phúc” cùng lúc, 3 con giáp "đánh đâu thắng đó", nghênh đón tài lộc rực rỡ, vận trình bùng nổ, gánh vàng gánh bạc về nhà đến còng lưng

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 21:26

Ngày mai là lúc các con giáp sau có cơ hội chuyển vận, trở thành một trong những con giáp giàu "nứt đố đổ vách"

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần không phải quá giàu có, nhưng bản thân họ sẽ làm nên sự giàu có cho chính mình. Có thể trong 9 tháng đầu năm, mọi thứ đến với tuổi Dần không mấy suôn sẻ. Nhiều lúc ngỡ như mình sắp hoàn thành được mục tiêu nhưng lại bị gãy gánh nửa đường. Tuy nhiên, đó không phải là kết quả mà bạn nhận được. Bởi lẽ, từ ngày mai đến cuối năm mới là giai đoạn thịnh vượng của bạn.

Với sự cố gắng không ngừng trong thời gian qua, và thời điểm ngày mai chính là lúc những người tuổi Dần gặt được "quả ngọt". Vào thời điểm này, sự nghiệp không những thuận lợi mà tiền tài cũng dồi dào hơn mức bình thường.

Không những thế, chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng hạnh phúc. Rất có thể trong năm sau, họ và đối phương có thể tính đến chuyện hôn nhân và hai bạn sẽ có cuộc sống viên mãn.

Vào 13h ngày mai (14/9), Thần Tài 'bảo kê', Kim Tài “báo phúc” cùng lúc, 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', nghênh đón tài lộc rực rỡ, vận trình bùng nổ, gánh vàng gánh bạc về nhà đến còng lưng - Ảnh 1
Vào thời điểm này, sự nghiệp không những thuận lợi mà tiền tài cũng dồi dào hơn mức bình thường. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ai nấy đều biết tuổi Thân là những con giáp cần cù, chăm chỉ, mỗi ngày mở mắt ra chỉ biết cắm mặt làm việc để tích góp và xây dựng cuộc sống đầy đủ. Họ là những người hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, tuổi Thân cho rằng nếu mình không tự làm chủ bản thân thì chẳng thể chăm lo và yêu thương bất cứ ai. 

Tuy nhiên, đức hy sinh và chịu đựng của tuổi Thân cũng khiến người khác ngưỡng mộ, chuyện gì phải chịu đựng thì họ vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận, bên cạnh đó tuổi Thân cũng mạnh dạn chống lại những điều bất công. Tuổi Thân thường không màng cuộc sống giàu sang, họ chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, không lo lắng mệt mỏi bất cứ điều gì đã là quá đủ. Nhờ vậy mà phúc đức và tài vận của tuổi Thân dần được tích góp và bùng nổ khi bước qua ngày mai, và thậm chí phúc đức này sẽ mang lại rất nhiều điều cho tuổi Thân cho đến cuối năm. Câu nói: “Tính cách làm nên số phận” rất hợp với tuổi Thân, bởi vì họ đã cho đi mà không cần nhận lại nên sẽ được bù đắp vô cùng xứng đáng.

Tuổi Mùi

Nhìn chung trong thời gian trước, đường tình duyên và tài vận của tuổi Mùi gặp chút trở ngại. Tuy nhiên, những khó khăn đó không đáng là bao. Bởi lẽ, trời sinh tuổi Mùi đã có ý chí mạnh mẽ, họ hoàn toàn có đủ dũng cảm để đối mặt với những khó khăn. Cho nên khi gặp những điều không may, tuổi Mùi vẫn sẵn sàng đối mặt.

Điều đáng nói, từ ngày mai đến cuối năm, vận may, tiền tài và đường tình duyên của tuổi Mùi có bước chuyển mới. Đặc biệt là trong sự nghiệp, tuổi Mùi bắt đầu cơ hội tìm được hướng đi mới, cũng như được cấp trên chiếu cố nhiệt tình. Từ đó, họ có khả năng làm giàu và kiếm tiền nhiều hơn giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, đường tình duyên khá êm đềm và nhẹ nhàng. Từ ngày mai đến cuối năm tuổi Mùi và người yêu của mình sẽ có những vài bước ngoặt bất ngờ dẫn đến một kết cục viên mãn mà các bạn không ngờ đến.

Vào 13h ngày mai (14/9), Thần Tài 'bảo kê', Kim Tài “báo phúc” cùng lúc, 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', nghênh đón tài lộc rực rỡ, vận trình bùng nổ, gánh vàng gánh bạc về nhà đến còng lưng - Ảnh 2
Từ ngày mai đến cuối năm tuổi Mùi và người yêu của mình sẽ có những vài bước ngoặt bất ngờ dẫn đến một kết cục viên mãn mà các bạn không ngờ đến. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp là con nhà Phật, "đức cao vọng trọng", dễ giàu sang phú quý trong 7 ngày tới đây (14/9 - 20/9)

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