Vào 0h thứ 7 (2/7): Cát tinh che chở, Thần May mắn ngự trong nhà, 3 con giáp đón tài lộc về tay, tiền vàng ngập két, tình duyên sáng chói, hạnh phúc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 00:18

Cùng đón xem 3 con giáp nào được thần May mắn ủng hộ vào thứ 7 tuần này.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Họ không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân.

Bởi vậy, dù xuất thân bần hàn, con giáp tuổi này cũng được dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng. Người tuổi này rất tận tâm và kiên trì trong chuyện tình cảm. Khi đã yêu ai, họ yêu chung thủy và hết lòng.

Vào 0h thứ 7 (2/7): Cát tinh che chở, Thần May mắn ngự trong nhà, 3 con giáp đón tài lộc về tay, tiền vàng ngập két, tình duyên sáng chói, hạnh phúc đủ đầy - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Từ 0h ngày 2/7, con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân.

Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, họ sẽ đạt được không ít thành quả. Người tuổi sẽ gặp được bạn làm ăn uy tín. Các thương vụ họ bắt tay với nhau đều sinh lãi, sinh lời.

Tuổi Tý

Những ngày cuối tuần các chú chuột cũng được cát tinh che chở, họ sẽ gặp rất nhiều may mắn. Đặc biệt, trong ngày 2/7 tới, công việc của tuổi Tý thăng tiến tích cực. Nếu kinh doanh buôn bán họ cũng chốt đơn ầm ầm, đón tài lộc về tay.

Vào 0h thứ 7 (2/7): Cát tinh che chở, Thần May mắn ngự trong nhà, 3 con giáp đón tài lộc về tay, tiền vàng ngập két, tình duyên sáng chói, hạnh phúc đủ đầy - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trong những lúc tài lộc rủng rỉnh, tuổi Tý cần chi tiêu khôn ngoan để duy trì tài khí. Nếu tiêu pha lãng phí, đầu tư vô tội vạ thì sau này bạn sẽ phải hối hận.

Tuổi Tuất

Tử vi cuối tuần nhận thấy, người tuổi Tuất được thần May Mắn che chở, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới. Không khó để nhận ra nụ cười luôn thường trực trên môi bản mệnh ở thời điểm này, bạn thậm chí còn truyền năng lượng tích cực đó cho cả những người xung quanh mình.

Nhất là trong thứ 7 ngày 2/7, không ít tin vui tài lộc sẽ đến với người tuổi này, giúp tình hình tài chính của bạn có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, rất đáng ăn mừng đấy nhé.

Vào 0h thứ 7 (2/7): Cát tinh che chở, Thần May mắn ngự trong nhà, 3 con giáp đón tài lộc về tay, tiền vàng ngập két, tình duyên sáng chói, hạnh phúc đủ đầy - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Con giáp này có thể nhận được hợp đồng lớn, hứa hẹn doanh thu cao. Vì thế, công việc dù có vất vả hơn một chút cũng không sao, thành quả nhận về chắc chắn sẽ khiến bạn tự hào.

Về phương diện tình cảm, bản mệnh cũng có nhiều nhân duyên tốt đẹp. Con giáp này nếu còn độc thân có thể tìm được người thật lòng muốn ở bên cạnh mình. Thông qua những cuộc trò chuyện, bạn và đối phương có cơ hội hiểu rõ nhau hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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