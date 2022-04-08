VẬN XUI ĐỦ ĐƯỜNG trong tháng 4/2022, tuổi Sửu cần phải cẩn thận đồng nghiệp, tuổi Hợi đề phòng “gậy ông đập lưng ông”

Chia buồn với tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo tháng 4/2022. Bản mệnh hãy xác định tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi xung quanh bạn không có những người đáng tin cậy để dựa dẫm.

Trong chuyện làm ăn, bản mệnh nên chậm mà chắc, không nên lo lắng, sốt ruột rồi lại đưa ra những quyết định vội vàng, khiến tiền bạc vốn đã không chảy về túi rồi lại còn phải tiêu tốn thêm cho các khoản chi phí khác. Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia vẫn còn thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Dường như, đôi bên vẫn muốn tranh giành sức ảnh hưởng nên lúc nào cũng đề cao cái tôi cá nhân, không chịu nhường nhịn cho đối phương.

Chia buồn với tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo tháng 4/2022. Ảnh minh họa: Internet

Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, con giáp này cũng cần phải cẩn thận đồng nghiệp, đối thủ tìm cách hãm hại, cạnh tranh không lành mạnh với mình.

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là những người có tính cách rất thú vị. Họ vừa có một tâm hồn ngây thơ, thuần khiết, thích giúp đỡ người khác làm nguồn vui, nhưng đồng thời lại cũng rất nhạy bén với việc kiếm tiền, trong cuộc sống luôn có thái độ thực tế, không mơ mộng viển vông.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là những người có tính cách rất thú vị. Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, tuổi Hợi đi đâu, làm gì cũng được nhiều người yêu quý, lúc khó khăn, hoạn nạn dễ tìm được nhiều sự trợ giúp. Bên cạnh đó, bản mệnh này có số mệnh phú quý, càng về trung vận càng sung túc, thậm chí giàu có.

Người làm công ăn lương hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chớ nên nghĩ cách hãm hại người khác kẻo cuối cùng “gậy ông đập lưng ông”.

Tuổi Dần

Tình cảm của các cặp đôi tuổi Dần có dấu hiệu khá lạnh nhạt trong khoảng thời gian này, chủ yếu là bạn quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc người ấy.

Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, có thể người ấy sẽ phải chịu tổn thương vì cho rằng tình cảm của bạn đã phai nhạt.

Tình cảm của các cặp đôi tuổi Dần có dấu hiệu khá lạnh nhạt trong khoảng thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, dù bận rộn thế nào, hãy tranh thủ thời gian trò chuyện, nhắn tin hỏi han đối phương, tin rằng những hành động của bạn sẽ giúp mối quan hệ ấm lên nhanh chóng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!