Vận trình xuống dốc, 3 con giáp tiền tài lao đao, sự nghiệp nguy khốn những ngày cuối tháng 2/2022

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, những ngày cuối tháng 2, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dần không có dấu hiệu khởi sắc. Vì thế, người làm ăn kinh doanh nên thay đổi những suy nghĩ đã cũ kĩ, lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập từ công việc chính.

Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp hoặc phải thích nghi với những điều kiện làm việc mới, vì thế mà bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nôn nóng mà lại hỏng việc. Vận trình tình duyên của người tuổi Dần cũng không được tốt. Bạn cần phải tự nhìn nhận lại bản thân để thay đổi khuyết điểm chứ đừng vội đổ lỗi cho người này người khác. Với những người đã lập gia đình, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, vợ chồng con cái thường xuyên cãi vã.

Nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dần không có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu khó có được những bước phát triển vượt bậc trong những ngày cuối tháng 2 này. Phần lớn cũng là do bạn phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân. Do vậy, bạn làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng. Nếu muốn cải thiện tài chính, người làm đầu tư, kinh doanh có thể thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn chứ không nhất thiết phải đi theo những lối mòn đã vạch sẵn từ trước.



Có điều, con giáp xui xẻo này cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, chớ nên vội vàng, ham làm giàu quá mức kẻo rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Gia đình cũng khó tránh xung đột giữa các thế hệ. Cha mẹ và con cái cần trò chuyện và đặt mình vào vị trí đối phương nhiều hơn nếu muốn hóa giải khúc mắc. Vợ chồng cần thường xuyên tìm cách hâm nóng tình cảm thường xuyên, tránh để cảm xúc nhạt nhòa, khiến một trong hai người nảy sinh tâm lý chán chường.