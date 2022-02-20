Tài tinh nâng bước 3 con giáp trong tuần cuối tháng 2, phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/02/2022 09:40

Tuần cuối cùng của tháng 2 này là lúc 3 con giáp may mắn sự nghiệp thịnh vượng, tài lộc bao la. Bản mệnh có phúc trời ban nên làm gì cũng thuận lợi, vững bước tiến tới thành công.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Trong tuần cuối cùng của tháng 2, công danh, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Con giáp này càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Ngọ sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Người tuổi Thân còn có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Mặc dù, Thân đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc. Tuy nhiên, khi bước sang “thời điểm vàng” này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, Thân thu vén tài lộc, giàu sang phú quý.

Tài tinh nâng bước 3 con giáp trong tuần cuối tháng 2, phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ - Ảnh 1
Công danh, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi chỉ rõ, trong tuần cuối tháng 2 là thời điểm tuyệt vời cho Dậu lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. Trong cuộc sống, Dậu sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Dậu cũng không kém cạnh, sẽ có được những bản hợp đồng, những cơ hội mới để thể hiện bản thân và tăng thêm thu nhập.

Vận trình của người tuổi Dậu lập tức thay đổi, bừng lên rực rỡ đến không ngờ. Con giáp may mắn này có được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thành công vang dội, khẳng định vị thế của bản mệnh trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Chỉ cần xác định rõ mục tiêu và phấn đấu hết sức, con giáp sẽ giành được những gì mà bản thân ao ước bấy lâu nay.

Tài tinh nâng bước 3 con giáp trong tuần cuối tháng 2, phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ - Ảnh 2
Vận trình của người tuổi Dậu lập tức thay đổi, bừng lên rực rỡ đến không ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Chỉ cần bước sang tuần cuối tháng 2, vận trình của người tuổi Mùi lập tức thay đổi, bừng lên rực rỡ đến không ngờ. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Những bản hợp đồng, dự án của Mùi được tiến hành trong thời gian này sẽ có được thành công vang dội, khẳng định vị thế của bản mệnh trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Chỉ cần xác định rõ mục tiêu và phấn đấu hết sức, con giáp sẽ giành được những gì mà bản thân ao ước bấy lâu nay.

Người tuổi Mùi sẽ liên tiếp gặp may mắn trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Công việc của con giáp đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo nên Mùi không cần lo nhiều, chỉ cần ngồi yên chờ tiền về túi. Ngoài ra, trong lúc rảnh rỗi, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sang một vài lĩnh vực mới mà mình đã nghiên cứu trước đó. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công, thu nhiều tài lộc.

Tài tinh nâng bước 3 con giáp trong tuần cuối tháng 2, phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ - Ảnh 3
Người tuổi Mùi sẽ liên tiếp gặp may mắn trong cả sự nghiệp và cuộc sống - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h ngày 20/2, Thần Tài nổ hủ tài lộc, 3 con giáp hốt sạch của thiên hạ, bung cửa két sắt vì tiền ngập tràn

Đúng 0h ngày 20/2, Thần Tài nổ hủ tài lộc, 3 con giáp hốt sạch của thiên hạ, bung cửa két sắt vì tiền ngập tràn

Từ 0h ngày 20/2 trở đi, 3 con giáp được dự đoán đếm tiền mỏi tay, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng.

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