Vận trình đi lùi, công danh mờ mịt, 3 con giáp làm gì cũng thất bại, tài lộc tiêu tan, tiểu nhân bám đuôi ám hại, dễ vướng vào thị phi, tranh chấp trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 23:18

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo vận trình ảm đạm, sự nghiệp tiêu tan, dễ vướng vào thị phi, điều tiếng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 15 ngày tới vận trình đi xuống. Con giáp cảm thấy phiền lòng vì chuyện công việc không được như ý. Tuy nhiên, vấn đề không quá nghiêm trọng nên bạn hãy bình tĩnh, tin vào khả năng của bản thân mình thì mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng. Bên cạnh đó, con giáp cũng nên chú ý hơn trong vấn đề chi tiêu. Thói quen mua sắm quá độ có thể khiến con giáp lâm vào thiếu thốn, hãy có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả hơn bạn nhé.

Sức khỏe của bạn chưa được ổn định cho lắm. Bạn không nên suy nghĩ, lo lắng quá nhiều mà chăm sóc bản thân. Con giáp nên dành thời gian để nghỉ ngơi một chút đi, nạp lại năng lượng để tiếp tục thực hiện những mục tiêu đang ấp ủ của mình.

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Người tuổi Thìn trong 15 ngày tới vận trình đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 15 ngày tới cần chú ý hơn trong công việc vì rất có thể sẽ phát sinh những rắc rối khiến bạn không biết làm thế nào để giải quyết. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng đột nhiên xảy ra vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung. Tiểu nhân ghen ghét ám hải, Sửu dễ rơi vào những thị phi không đáng có. Con giáp được khuyên nên chú ý lời ăn tiếng nói để không làm mất lòng mọi người.

Chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở. Bản mệnh và nửa kia xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau liên tục khiến đôi bên mệt mỏi. Ngoài ra, sự nghi ngờ về người thứ ba càng đẩy cho mối quan hệ đi vào bế tắc.

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Người tuổi Sửu trong 15 ngày tới cần chú ý hơn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi không tiến triển như mong đợi. Con giáp này cần cố gắng hơn nữa mới vượt qua được những trở ngại, khó khăn phía trước. Tâm lý tự tin, không tin vào bản thân chính là rào cản trước mắt của con giáp. Nếu không thể vượt qua chính mình, vận trình của con giáp sẽ không thể nào phất lên.

Chuyện tình cảm lại không được suôn sẻ. Mối quan hệ của con giáp này và đối phương có chút mâu thuẫn, chỉ vì một bất đồng nho nhỏ mà xảy ra cuộc chiến tranh lạnh. Dù còn yêu nhau nhưng cảm xúc thất thường như vậy thì chẳng mấy chốc tình cảm cũng phai nhạt.

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Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi không tiến triển như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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