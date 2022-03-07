Vận thế tốt lành, 3 con giáp này vượng phát tài lộc trong 7 tháng tới, công danh thành đạt, sự nghiệp vẻ vang

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 20:50

Theo tử vi 7 tháng tới, 3 con giáp này tương lai xán lạn, gặp nhiều điều may, quý nhân tương trợ, tình - tiền song hành.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh nhanh nhẹn, đa tài, có vốn sống phong phú, mối quan hệ rộng nên con giáp này có tương lai xán lạn, làm gì cũng may mắn hanh thông.

Theo tử vi 7 tháng tới, không những vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son. Bản mệnh được Quý Nhân từ phương xa đến thăm và mang theo lộc vàng nên vận khí có phần rực rỡ hơn trước rất nhiều, người này còn có khả năng mai mối, giúp cho tuổi Ngọ "thoát ế" trong 7 tháng tới.

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Theo tử vi 7 tháng tới, không những vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và nhìn xa trông rộng nên nếu tuổi Tuất thành công cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tuổi nhỏ người tuổi Tuất thường phải thân tự lập thân. Họ không có một gia thế khủng nhưng nhờ sự nỗ lực hết mình trong công việc nên họ tự tạo dựng được sự nghiệp của mình.

Trong thời gian 7 tháng tới, những người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn, được cấp trên yêu thương cất nhắc. Đối với người làm công ăn lương thì đây là cơ hội giúp bạn thăng tiến. Với người làm kinh doanh thì đây là thời gian mở rộng kinh doanh kiếm về những hợp đồng tiền tỷ cho bạn.

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Trong thời gian 7 tháng tới, những người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bẩm sinh đã có vận thế tốt lành, dễ gặp may mắn hơn các con giáp khác nên cũng thường suôn sẻ trong cuộc sống. Không những vậy, trong 7 tháng tới đây, họ còn được sao Thiên Kim chiếu mệnh nên làm ăn ngày càng vượng phát.

Theo tử vi 7 tháng tới, người tuổi Thìn có mệnh thiên tài khởi sắc nên có cơ hội trúng thưởng xổ số hoặc được tặng thưởng với số tiền khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không những vậy, trong công việc, bản mệnh còn được cấp trên trọng dụng, dễ dàng tăng lương, thậm chí leo lên các vị trí cao hơn.

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Theo tử vi 7 tháng tới, người tuổi Thìn có mệnh thiên tài khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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