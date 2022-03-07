Quý 2 năm nay, 3 con giáp này vận may bao vây, sống đời sung túc, tài vận lên hương, tiền tiêu không xuể

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 15:30

Tử vi 12 con giáp tiên đoán, 3 con giáp này vận mệnh rực cháy, công danh thăng tiến mạnh mẽ, sự nghiệp lên hương, lương thưởng tăng vọt trong quý 2 năm nay.

Tuổi Mùi

Quý 2 năm nay, người tuổi Mùi cũng nên biết tận dụng cơ hội để thực hiện những dự định của mình. Khi được thần Phật phù hộ thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn, thậm chí kết quả hơn cả mong đợi.

Nhưng tử vi 12 con giáp nhắc nhở người tuổi Mùi rằng hãy biết điểm dừng, đừng quá tham vọng kẻo tính quá hóa dở, đến lúc thất bại thì khóc ròng hối tiếc.

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Quý 2 năm nay, người tuổi Mùi cũng nên biết tận dụng cơ hội để thực hiện những dự định của mình - Ảnh mình họa: Internet

Tuổi Sửu

Quý 2 năm nay, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết. Trong giai đoạn này, tuổi Sửu cần nỗ lực nhiều hơn. Con giáp này nhận được cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc cũng sẽ nhận được lời mời làm việc hoặc tìm được công việc phù hợp hơn. Nhờ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, họ dễ thương lượng được mức lương khá cao.

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Quý 2 năm nay, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết - Ảnh mình họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn có tính cách thẳng thắn, trung thực. Họ sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Một số người không được sinh ra trong gia đình khá giả, điều này khiến họ có phần tự ti.

Tuy nhiên, chính sự tự ti đó lại là động lực để họ mạnh mẽ và nỗ lực hơn để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Quý 2 năm nay, tuổi Tuất được dự báo gặp nhiều điềm lành. Trên mọi phương diện Tuất đều có sự phát triển vượt bậc. Nhờ có quý nhân phù trợ lại có nhiều cát tinh soi chiếu nên dù gặp khó khăn Tuất cũng vượt qua được. Thời gian này Tuất có điềm báo thăng tiến mạnh mẽ về đường công danh.

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Quý 2 năm nay, tuổi Tuất được dự báo gặp nhiều điềm lành - Ảnh mình họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

99 ngày tới, nhờ có Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp này số mệnh đỏ rực, đổi vận giàu sang, cuộc sống dư giả, rủng rỉnh hết mực

99 ngày tới, nhờ có Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp này số mệnh đỏ rực, đổi vận giàu sang, cuộc sống dư giả, rủng rỉnh hết mực

Tử vi 99 ngày tới cho hay, 3 con giáp này đời sống ấm no, thu nhập tăng cao, vận mệnh thay đổi, vượng phát tiền tài, hỷ sự kéo đến, ấm no hạnh phúc.

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