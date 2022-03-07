99 ngày tới, nhờ có Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp này số mệnh đỏ rực, đổi vận giàu sang, cuộc sống dư giả, rủng rỉnh hết mực

Dậu là con giáp có chí tiến thủ, có gan làm giàu và không quản gian khó nên họ có thừa sự nhạy bén để chớp lấy mọi cơ hội tiến thân. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, dù chẳng cậy nhờ vào ai con giáp bản lĩnh này vẫn đổi vận giàu sang, sung túc an nhàn khi còn khá trẻ.

Tử vi 12 con giáp có nói, trong 99 ngày tới Dậu sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng may mắn suôn sẻ. Làm sương sương nhưng tiền về như mưa sa bão táp, làm tàng tàng vàng vẫn chất chật két, muốn khổ cũng khó.

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian qua tuổi Mão làm ăn thất bát, xui xẻo rình rập nhưng trong 99 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục. Thu nhập của người công ăn lương, công chức văn phòng có sự nhảy vọt. Các khoản tiền thưởng dồn dập, thu nhập từ công việc tay trái có thể khiến Mão có cuộc sống dư giả, rủng rỉnh hết mực.

Tử vi 99 ngày tới cho hay, con giáp tuổi Mão bước chân ra cửa là có Thần Tài nâng đỡ, vượng phát trăm bề. Không chỉ vượng tiền tài mà còn vượng công danh. Con giáp này sẽ nhận được quyền lợi lớn, có tiếng nói và vị thế được nâng tầm trong suốt thời gian này.

Trong 99 ngày tới, con giáp tuổi Mão bước chân ra cửa là có Thần Tài nâng đỡ, vượng phát trăm bề - Ảnh mình họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn khéo, chăm chỉ và có gan làm giàu. Dù nằm gai nếm mật, khổ cực tận cùng nhưng Tý vẫn kiên trì tiến về phía trước, chớp lấy thời cơ để thay đổi vận mệnh của mình.

99 ngày tới, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những khốn khó chông chênh Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. Đặc biệt là thời gian đầu tháng tuổi Tý gặp rất nhiều may mắn. Vì con giáp này được cát tinh “Tam Đài” soi chiếu, cùng bản tính siêng năng, chịu thương chịu khó nên sự nghiệp có nhiều bước đột phá vượt bậc.

99 ngày tới, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những khốn khó chông chênh Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình - Ảnh mình họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.