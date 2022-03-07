Thần Tài điểm danh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, phú quý lên hương, vận mệnh rực rỡ trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 09:44

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 7 ngày tới, 3 con giáp này có Thần Tài trợ mệnh nên vận trình lên hương, phú quý bao vây, tiền bạc đủ đầy, may mắn tràn trề.

Tuổi Dậu

Thời gian 7 ngày tới cũng là lúc mà Thần Tài sẽ điểm danh người tuổi Dậu. Lúc này mọi việc đều đại cát đại lợi, đặc biệt là về sự nghiệp và tài vận.

Với sự nhạy cảm về tiền bạc và lại thêm phúc tinh “Gia Tuế” xuất hiện trong cung Kim Tiền nên người tuổi Dậu càng làm càng có cơ hội thăng tiến, càng khiến thu nhập tăng lên nhanh chóng, gấp đôi gấp ba tháng trước.

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Thời gian 7 ngày tới cũng là lúc mà Thần Tài sẽ điểm danh người tuổi Dậu - Ảnh mình họa: Internet

Tuổi Dần

Với bản lĩnh hơn người, tuổi Dần đã từng bước vượt qua khó khăn một cách đáng nể. Theo tử vi 7 ngày tới, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện hơn nhiều, đặc biệt sẽ tìm được cơ hội đổi đời dù rơi vào năm tuổi.

Trong thời gian này, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn, họ sẽ tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống trong thời gian tới đây, đặc biệt là con đường về tài vận sẽ có chuyển biến tích cực, ai đầu tư thì sinh lời, ai làm công ăn lương thì sẽ được tăng thêm thu nhập.

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Trong 7 ngày tới, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện hơn nhiều - Ảnh mình họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, trong 7 tuần tới, tuổi Thân là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu.

Đặc biệt, trong 7 ngày tới này, nhiều thuận lợi, nguồn năng lượng tốt sẽ tiếp tục bao quanh tuổi Thân, đem đến cho họ 1 tháng 3 nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán.

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Tử vi học có nói, trong 7 tuần tới, tuổi Thân là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất - Ảnh mình họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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