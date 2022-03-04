Top 3 con giáp không thoát khỏi vận xui trong 7 ngày tới, công danh mờ mịt, tài chính hao hụt, tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 16:40

Tử vi 7 ngày tới cho hay, 3 con giáp này gặp nhiều xui xẻo, bị tiểu nhân hãm hại, đường công danh có nhiều cản trở, tiền mất tật mang khó đoán trước.

Tuổi Ngọ

Con giáp này bị nhiều hung tinh ngáng trở vào 7 ngày tới nên khó gặt hái kết quả như ý muốn. Ngọ dễ bị tiểu nhân ngáng đường, gặp phải nhiều tình huống phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát. Đứng trước quá nhiều sự cố, đôi khi Ngọ cảm thấy bất lực, mệt mỏi.

Theo tử vi 7 ngày tới, đây là lúc vận khí sa sút nghiêm trọng nhất. Lúc này Ngọ nên tập trung vào nhiệm vụ, kiên định với lý tưởng thì mọi khó khăn mới dần được tháo gỡ. Chỉ khi giữ được bình tĩnh thì Ngọ mới có thể suy nghĩ thấu đáo. Ngược lại, vội vàng chỉ làm mọi việc rối tung hơn mà thôi. Đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc Ngọ cần giữ cho mình tinh thần tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

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Con giáp này bị nhiều hung tinh ngáng trở vào 7 ngày tới nên khó gặt hái kết quả như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Do đó, cuộc sống cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công. Do đó, bản mệnh cần làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa lao ngục.

Trên phương diện kinh tế, tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới, người làm ở lĩnh vực liên quan đến các ngành dịch vụ, du lịch hay giải trí gặp nhiều khó khăn. Thời điểm này cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi… Chớ nên để sự thiếu hiểu biết khiến bạn gặp rủi ro.

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Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, bất chấp hậu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 7 ngày tới cho hay, những người tuổi Dần chính là một trong số 3 con giáp xui xẻo nhất là về tài chính. Đây chính là một giai đoạn đặc biệt, trong thời gian này tuổi Dần nên thận trọng khi tiêu pha, đừng vung tay quá trán kẻo dễ rơi vào tình trạng cạn kiệt túng thiếu nhé.

Trong thời gian 7 ngày tới này sẽ có nhiều khoản chi bất chợt rơi vào đầu của bạn. Đây chính là khoảng thời gian đáng ra bạn được quây quần bên người thân hoặc bạn bè nhưng phải loay hoay giải quyết các vấn đề tài chính tồn đọng lại từ trước.

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Tử vi 7 ngày tới cho hay, những người tuổi Dần chính là một trong số 3 con giáp xui xẻo nhất là về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi ngày 5/3/2022 cho hay, 3 con giáp này gặp nhiều xui xẻo, bị tiểu nhân quấy phá, cẩn thận hao tài, sự nghiệp lung lay do có Hung Tinh đầy đọa, thị phi bủa vây.

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