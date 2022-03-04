Hung Tinh đầy đọa, thị phi bủa vây, 3 con giáp này ngày 5/3/2022 có điềm xui ngăn cản đường tài lộc, tiểu nhân rình rập gây hại đến công danh

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 16:17

Tử vi ngày 5/3/2022 cho hay, 3 con giáp này gặp nhiều xui xẻo, bị tiểu nhân quấy phá, cẩn thận hao tài, sự nghiệp lung lay do có Hung Tinh đầy đọa, thị phi bủa vây.

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 5/3/2022, Thìn có điềm báo thị phi bủa vây, nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói. Khi góp ý với người khác đừng nên nói một cách thẳng thừng mà hãy chọn lối diễn đạt uyển chuyển và khéo léo. Thái độ chỉ trích gay gắt của Thìn chỉ khiến người khác thấy khó chịu, gây tranh cãi. Công việc chung vì thế sẽ bị ảnh hưởng. Điều này cũng khiến mọi người có cái nhìn sai lệch về con người Thìn.

Trong chuyện tình cảm, không khí gia đình không mấy vui vẻ. Thìn là người biết rõ nhất nhưng lại chẳng thể bày tỏ cùng ai. Để giải quyết gốc rễ vấn đề hai bạn nên trò chuyện với nhau nhiều hơn.

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Theo tử vi ngày 5/3/2022, Thìn có điềm báo thị phi bủa vây, nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày 5/3/2022, đây sẽ là 1 ngày tất bật, vất vả đối với người tuổi Sửu. Thời điểm có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề.

Tài lộc của con giáp xui xẻo trong ngày 5/3/2022 cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Bên cạnh đó, bản mệnh cần tránh xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống mà không muốn lao động, cống hiến.

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Tài lộc của con giáp Sửu xui xẻo này trong ngày 5/3/2022 cũng có biến động khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày ngày 5/3/2022 cho hay, công việc của người tuổi Mão gặp nhiều khó khăn bởi những quy định của công ty bạn đều không làm tốt. Về vấn đề tài chính của người tuổi Mão không mấy khấm khá bạn rơi vào tình trạng chi nhiều hơn thu.

Trong ngày này, tuổi Mão cần phải kiên nhẫn, bao dung và dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu để không gây ra mâu thuẫn. Đối với vấn đề sức khỏe sức khỏe, Mão nên kiểm soát lượng không nên nạp quá nhiều chất béo đồ bổ dễ khiến bạn tăng cân không kiểm soát.

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Tử vi ngày ngày 5/3/2022 cho hay, công việc của người tuổi Mão gặp nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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