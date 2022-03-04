Bước qua ngày 5/3, Chính Tài để mắt gọi tên, 3 con giáp này tài vận tương hợp, kinh doanh phát đạt, tương lai tươi sáng

Người tuổi Tuất thời gian qua tuy bước vào cục diện tương hợp nhưng lại có chút tương khắc nên tài lộc mặc dù gặp chút khó khăn nhưng sẽ đều nhanh chóng vượt qua khi bước qua ngày 5/3. Con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng ký kết được hợp đồng lớn, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Bước qua ngày 5/3, con đường cầu tài của người tuổi Tuất sẽ trở nên rộng mở hơn, cơ hội liên tiếp kéo đến, tiền bạc từ ba phương tám hướng ùn ùn chui vào túi con giáp này. Bản mệnh trong tháng 3 có sự nghiệp bay bổng, tương lai tươi sáng.

Vận mệnh người tuổi Sửu những ngày gần đây thường gặp khó khăn, trắc trở và hầu như làm gì cũng hao tốn tiền của. Tuy nhiên, nhờ sự thông minh, quyết đoán và bản lĩnh kiên cường mà kể từ trung niên trở đi tuổi Sửu sẽ công thành danh toại.

Bước qua ngày 5/3, tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp từ quý nhân. Mọi sóng gió hay nút thắt đều được gỡ bỏ. Ngay cả khi chưa tích lũy được tiền của thì bạn vẫn sẽ trở nên cực giàu có. Tóm lại, tử vi 12 con giáp cho hay, với những nỗ lực không ngừng và cẩn trọng, biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Sửu sẽ có một giai đoạn dễ sắm nhà lầu, xe hơi và muốn gì có đó.

Bước qua ngày 5/3, tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp từ quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có nhiều cơ hội thăng tiến khi bước qua ngày 5/3. Sau thời gian làm việc chăm chỉ, cuối cùng họ cũng được cấp trên nhận ra và đánh giá cao. Tuy nhiên, tuổi Thân vẫn nên thận trọng trong chuyện tiền nong, bản mệnh nên cẩn thận nếu muốn đầu cơ lớn cần tìm hiểu thật kỹ càng để tránh thất bát.

Bước qua ngày 5/3, những người tuổi Thân dù là người người độc thân sẽ dễ tìm được 1 nửa phù hợp. Với những người tuổi Thân đã kết hôn thì cuộc sống càng thêm phần khấm khá giàu có. Đặc biệt người tuổi Thân còn có thể có thêm thành viên mới trong nhà, cuộc sống đã hạnh phúc càng thêm viên mãn hơn.

Tuổi Thân có nhiều cơ hội thăng tiến khi bước qua ngày 5/3 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.