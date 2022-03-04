Tài Thần sủng ái, Cát Tinh tương trợ, 3 con giáp này trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3) thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào, tài chính nở rộ, vạn sự hòa phát

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 09:46

Tử vi 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3) cho thấy, 3 con giáp này thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào, tài chính nở rộ, vạn sự hòa phát nhờ có Tài Thần sủng ái, Cát Tinh tương trợ.

Tuổi Mão

Mão thông minh, tài trí, là người sống bao dung, chan hòa nên đi đâu cũng tạo được mối quan hệ tốt. Người này có được nhiều bạn bè tri kỉ, luôn động viên hỗ trợ bạn phát triển trong sự nghiệp, vậy nên khi thấy bản mệnh chưa có được điều như ý, bạn bè sẵn sàng giang tay giúp đỡ họ.

Trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), con giáp này chắc chắn tiền bạc đầy ví, có cơ hội thăng quan tiến chức, sắm nhà sang là chuyện đương nhiên. Lúc này đừng quên những người bạn đã luôn kề vai sát cánh bên mình nhé!

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Trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), người tuổi Mão chắc chắn tiền bạc đầy ví, có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình vui vẻ, lạc quan như những chú khỉ vậy. Người tuổi này cũng rất tự lập và cầu tiến. Họ sẵn sàng tiếp thu những ý kiến góp ý để tự hoàn thiện bản thân.

Trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc, phân công thêm nhiệm vụ, công việc.

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Trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi rất thông minh, nhanh nhẹn, có chí tiến thủ và tinh thần trách nhiệm cao. Trong cuộc sống, tuổi Mùi tuy đối mặt với nhiều khó khăn, vấp ngã không ít lần nhưng bản mệnh vẫn giữ được tinh thần lạc quan và không bao giờ đầu hàng trước khó khăn.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), tuổi Mùi sẽ gặp được người tốt, cùng nhau hùn vốn làm ăn và có thể thu về lợi nhuận lớn. Không những thế, con giáp này còn được cấp trên rất ưu ái, trao cho nhiều cơ hội tốt để thể hiện khả năng của bản thân. Nhờ đó, vấn đề tài chính cũng được cải thiện. Chỉ cần nắm chắc thời cơ Mùi sẽ gia nhập giới đại gia, sống cuộc sống phú quý giàu sang khiến bao kẻ ước ao.

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Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3), tuổi Mùi sẽ gặp được người tốt, cùng nhau hùn vốn làm ăn và có thể thu về lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 22 ngày tới dự báo, 3 con giáp này năng suất làm việc tăng cao, lương thưởng gấp đôi gấp ba, nhanh chóng làm giàu, mua nhà sắm xe trong tầm tay.

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