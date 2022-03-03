Kể từ ngày 4/3/2022, sổ vàng ghi danh, 3 con giáp này làm ăn tấn tới, thỏa sức làm giàu, nhàn nhã đếm tiền mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 19:00

Sổ vàng tài lộc ghi danh, 3 con giáp này làm ăn vượng phát, tiền tài phủ phê, thu nhập ào ào, công thành danh toại, tài chính tăng nhanh gấp bội lần kể từ ngày 4/3/2022.

Tuổi Dần

Kể từ ngày 4/3/2022, người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng trong năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã cố gắng, nỗ lực.

Người tuổi Dần vốn mang mệnh giàu có, kể từ ngày 4/3/2022, họ sẽ tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. Từ thời gian này, sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Điều đặc biệt, mỗi ngày trôi qua tuổi Dần sẽ tìm thấy niềm vui mới, có quý nhân phù trợ giúp mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn.

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Kể từ ngày 4/3/2022, người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thời điểm thoải mái, rủng rỉnh chi tiêu nhờ tiền bạc luôn dồi dào, hết rồi lại có. Cụ thể, kể từ ngày 4/3/2022, con giáp này gặp nhiều may mắn trong tài chính, dường như động tay vào thứ gì là thứ đó sinh tiền sinh bạc.

Nguồn thu chính của tuổi Ngọ kể từ ngày 4/3/2022 đến từ cả công việc chính và nghề tay trái, song nghề tay trái mang về nguồn thu lớn hơn hẳn, bản mệnh cũng dễ có được tài lộc bất ngờ. Người làm kinh doanh thì khỏi phải bàn bởi tử vi đã định sẵn tuổi Ngọ làm đâu trúng đấy, buôn may bán đắt, hàng hóa ra vào tấp nập.

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Nguồn thu chính của tuổi Ngọ kể từ ngày 4/3/2022 đến từ cả công việc chính và nghề tay trái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn dĩ trời sinh thông minh lại rất khéo léo, kể từ ngày 4/3/2022, có phúc báo nối tiếp nhau, tài vận tăng mạnh. Không chỉ vậy, những người cầm tinh con rắn còn được đánh giá là mạnh dạn lại nhạy bén, làm việc khá thận trọng và quyết đoán, dễ dàng ra quyết định rồi theo đuổi, làm tới cùng nên có thể thu hoạch được lợi ích rất lớn.

Tuy vậy, tử vi 12 con giáp vẫn khuyên tuổi Tỵ khi đầu tư nên thận trọng, không chạy theo xu hướng một cách mù quáng và lời xúi bẩy của người khác, phải có nhận định của riêng mình, nếu không sẽ dẫn đến phản tác dụng.

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Tuổi Tỵ vốn dĩ trời sinh thông minh lại rất khéo léo, kể từ ngày 4/3/2022, có phúc báo nối tiếp nhau, tài vận tăng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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