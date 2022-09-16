Vận may sẽ đến với con giáp nào trong giữa tháng 9/2022?

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 14:00

Vào những ngày giữa tháng 9, tử vi học dự đoán điều may mắn sẽ đến với 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tính tình vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Họ là con giáp lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Dù gặp khó khăn, trở ngại đến mức nào, người tuổi này vẫn tỏ ra bình tĩnh, tự tin. Người tuổi Thân không thích phàn nàn vì họ biết rằng phàn nàn không giúp họ giải quyết vấn đề.

Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và luôn tự động viên bản thân bằng những suy nghĩ tích cực nhất.

Giữa tháng 9/2022, nỗ lực của con giáp tuổi Thân được đền đáp xứng đáng. Họ đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Thân sẽ ký được hợp đồng có giá trị, chốt được nhiều đơn hàng.

Cuộc sống của con giáp này trước đó cũng gặp không ít khó khăn, giờ đã khởi sắc trở lại. Người tuổi Thân làm đâu gặt đó, thu nhập tăng lên.

Tuổi Tuất

Những người bạn tuổi Tuất kiếm được nhiều tiền từ giữa tháng 9, tài lộc trở nên vượng phát, được quý nhân giúp đỡ nên cũng kịp thời cải thiện tình hình công việc và cuộc sống. Không chỉ có tiền nuôi sống bản thân mà còn lo cho cả mọi người thì quả là tuyệt vời.

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Cuộc sống có đầy rẫy những bước tiến và lùi, và bạn không thể mất bất cứ thứ gì nếu bạn thua cuộc. Không có gì là không thể chinh phục được chỉ cần bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ và phấn đấu không ngừng. Đối mặt với nỗi đau, đừng chỉ buồn mà hãy vui lên. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, đừng mất tự tin và hãy tin rằng mọi khó khăn sẽ đến.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, do Ngọ và Sửu tạo thành 1 trong 6 cặp con giáp Lục hại nên trong năm 2022, tuổi Ngọ sẽ có hạn Thái tuế, cuộc sống và công việc cũng bị ảnh hưởng không ít.

Chưa hết, năm nay tuổi Ngọ cũng có hạn tiểu nhân, nên dễ vướng vào chuyện thị phi, cãi vã với đồng nghiệp, gây ra những khó khăn nhất định ảnh hưởng đến tài lộc của bạn. Chính vì thế, để hóa giải phần nào cũng vận hạn này, tuổi Ngọ cần cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, giữ cho mình 1 tâm thế thoải mái, sẵn sàng bỏ qua những chuyện không hay, chỉ tập trung vào mục tiêu mà mình hướng tới.

Đặc biệt, tháng 9 này tuổi Ngọ là 1 trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất, trong đó về mặt sự nghiệp, dường như được tiếp thêm sức mạnh, tìm được động lực làm việc và phát huy được hết khả năng của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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