Văn Khúc trợ mệnh, ba con giáp siêu may "lột xác" chóng mặt trở nên giàu có phú quý hơn người vào 5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022    

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 14:44

Với sự chống lưng của quý nhân, cùng với sự nỗ lực phấn đầu của bản thân, những con giáp sau có thể nhanh chóng kiếm được số tiền không nhỏ kể từ 5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022.  

Tuổi Thìn

Thoát khỏi thời gian đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước sang khung giờ này vận trình tuổi Thìn khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

 

Văn Khúc trợ mệnh, ba con giáp siêu may 'lột xác' chóng mặt trở nên giàu có phú quý hơn người vào 5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022     - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, từ khung giờ này (5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022) con giáp này sẽ đón nhận nhiều vận may lớn. Trong tháng, sự nghiệp của tuổi  phát triển như ý muốn, vận khí được cải thiện, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Ngọ

Có thể thấy rằng đây là quãng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Ngọ. Trong công việc, nhờ có đầu óc minh mẫn và quyết đoán mà bản mệnh có thể đưa ra những giải pháp đúng đắn khi phải đối mặt với nhiều quyết định quan trọng. Thậm chí, cho dù có những việc không diễn ra theo đúng kế hoạch thì bạn cũng có thể xử lý nhanh chóng vấn đề bằng khả năng thích nghi tuyệt vời của mình.

Văn Khúc trợ mệnh, ba con giáp siêu may 'lột xác' chóng mặt trở nên giàu có phú quý hơn người vào 5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022     - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dù có thuận lợi thế nào đi nữa thì tuổi Ngọ cũng cần phải tập trung cao độ nếu không sẽ dễ để xảy ra soi sót đấy nhé. Hơn nữa, bản mệnh chớ phân tâm vì ý kiến của nhiều người khác, bởi chính bạn phải là người biết chọn lọc điều gì nên nghe hay là bỏ qua.

Từ khung giờ này (5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022) , nhờ có năng lực của bản thân mà bạn còn có thể giúp đỡ nhiều người xung quanh mình, xây dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp.

 Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ bản tính chăm chỉ, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội. Người sinh năm này rất ưa nhìn, học hành xuất sắc, có năng lực làm việc mạnh mẽ. Trong giao tiếp, con giáp này thể hiện mình là người tài giỏi, tự tin, nhiệt tình và hài hước. Điểm yếu của người tuổi Tỵ là dễ yếu lòng và hay tủi thân

Văn Khúc trợ mệnh, ba con giáp siêu may 'lột xác' chóng mặt trở nên giàu có phú quý hơn người vào 5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022     - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Từ khung giờ này (5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022) , người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Họ có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Những người tuổi này làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh sinh lời. Con giáp tuổi này cần quyết đoán hơn nữa và biết cách tận dụng cơ hội đến với mình. Nếu làm được như vậy, họ sẽ sớm đạt được nhiều thành tựu, tăng thêm thu nhập.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Thần Tài rót “lộc” vào nhà 3 con giáp vào đúng 5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài vận bùng phát dữ dội, cầu gì có đó, tiền bạc xài mãi chưa hết, mau lấy túi hứng vàng hứng bạc, chuẩn bị tinh thần thăng tiến sự nghiệp vẻ vang      

Thần Tài rót “lộc” vào nhà 3 con giáp vào đúng 5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài vận bùng phát dữ dội, cầu gì có đó, tiền bạc xài mãi chưa hết, mau lấy túi hứng vàng hứng bạc, chuẩn bị tinh thần thăng tiến sự nghiệp vẻ vang      

Những nỗ lực trong thời gian qua của những con giáp sau sẽ được cấp trên ghi nhận vào thời điểm này (5h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), nhờ vậy mà họ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Đường công danh thuận lợi cũng giúp cho thu nhập 3 con giáp này thêm bùng nổ.    

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