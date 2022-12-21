Cục diện Tam Hợp hậu thuẫn 3 con giáp giật “Lộc” của Thần Tài vào đúng 4h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài vận sáng chói, giàu có bùng nổ, tha hồ nghinh tài đón lộc, từ nay ăn nên làm ra, cứ thế mà giàu ú ụ.      

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 14:25

Từ thời điểm này (4h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), những con giáp này chuyển vận, gây dựng được nhiều thành quả bằng chính sức lực mình, được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiều trọng trách mới và có ý định nâng đỡ lên vị trí cao hơn.  

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn và luôn kiên cường trong mọi việc. Con giáp này hiếm khi đánh mất tự tin trong cuộc sống, chưa bao giờ lạc đường và luôn biết được mình cần phải làm gì. Vì vậy, đường tài lộc của tuổi Mùi ngày càng tốt.

 

Cục diện Tam Hợp hậu thuẫn 3 con giáp giật “Lộc” của Thần Tài vào đúng 4h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài vận sáng chói, giàu có bùng nổ, tha hồ nghinh tài đón lộc, từ nay ăn nên làm ra, cứ thế mà giàu ú ụ.       - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này (4h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), tuổi Mùi có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà con giáp này nhận được không ngừng tăng lên. Tất nhiên, tuổi Mùi không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định nhưng gian khổ nào rồi cũng sẽ qua. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Tuổi Dậu

Nhiều dự định mới của con giáp tuổi Dậu sẽ được hoàn thành hoặc bắt đầu tiến hành ngay trong tuần mới này. Rõ ràng là việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bạn nhiều năng lượng, nhiều ý tưởng và động lực mỗi ngày. Nhờ vậy, bạn như được tiếp thêm sự khích lệ tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình.

Cục diện Tam Hợp hậu thuẫn 3 con giáp giật “Lộc” của Thần Tài vào đúng 4h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài vận sáng chói, giàu có bùng nổ, tha hồ nghinh tài đón lộc, từ nay ăn nên làm ra, cứ thế mà giàu ú ụ.       - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp xuất hiện (4h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022)cũng dự báo những điểm sáng trên lĩnh vực tài lộc. Bản mệnh đủ ăn đủ tiêu trong thời điểm này, thậm chí có người còn được người thân cho tiền, hỗ trợ tiền bạc để làm ăn, kinh doanh. Con giáp may mắn tuần này đủ năng lực để đầu tư thì có thể bắt đầu tìm hiểu để chuẩn bị tham gia những cơ hội lớn ngay trước mắt.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi khá chu đáo, hoạt bát, thích theo đuổi sự hoàn hảo. Con giáp này luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao và có yêu cầu khắt khe hơn với bản thân. Bất kể làm việc gì, họ đều tận tâm, tỉ mỉ. Từ khung giờ này, con giáp tuổi Hợi nhận lộc trời ban, đón những điều bất ngờ.

Cục diện Tam Hợp hậu thuẫn 3 con giáp giật “Lộc” của Thần Tài vào đúng 4h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài vận sáng chói, giàu có bùng nổ, tha hồ nghinh tài đón lộc, từ nay ăn nên làm ra, cứ thế mà giàu ú ụ.       - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Nếu biết tận dụng tốt các mối quan hệ, họ sẽ có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh. Người tuổi Hợi nếu làm lãnh đạo doanh nghiệp thì có thể đưa công ty của mình lên một tầm cao mới. Con giáp này có vận mệnh hanh thông, công thành danh toại.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Cát tinh “Thiên Đức” và “Tham Lang” nhập mệnh vào 3h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: 3 con giáp có cơ duyên “kim ngọc mãn đường” , “công thành danh toại”, cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc, mỹ mãn  

Cát tinh “Thiên Đức” và “Tham Lang” nhập mệnh vào 3h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: 3 con giáp có cơ duyên “kim ngọc mãn đường” , “công thành danh toại”, cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc, mỹ mãn  

Hai cát tính soi chiếu nên vận đen đều được hóa giải hết. Những con giáp sau liên tiếp gặp may, chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì nhất định sự nghiệp ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm hôn nhân viên mãn, nồng thắm.

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