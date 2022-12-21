Cát tinh “Thiên Đức” và “Tham Lang” nhập mệnh vào 3h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: 3 con giáp có cơ duyên “kim ngọc mãn đường” , “công thành danh toại”, cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc, mỹ mãn  

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 14:17

Hai cát tính soi chiếu nên vận đen đều được hóa giải hết. Những con giáp sau liên tiếp gặp may, chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì nhất định sự nghiệp ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm hôn nhân viên mãn, nồng thắm.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

 

Cát tinh “Thiên Đức” và “Tham Lang” nhập mệnh vào 3h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: 3 con giáp có cơ duyên “kim ngọc mãn đường” , “công thành danh toại”, cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc, mỹ mãn   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù trước đây có khó khăn ra sao thì từ khung giờ này (3h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022) tới đây, con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình, Thìn sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với mong đợi. Vì thế bản mệnh cần phải làm đúng những điều có thể để tránh gây ra những tổn thất không đáng cho chính mình, khiến cho Thần Tài phật ý mà lấy hết lại quyền năng.

Tuổi Mão

Đây là thời điểm con giáp này (3h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022) dễ đạt được mục tiêu về tài lộc lắm đó. Bản mệnh không tới mức hốt vàng hốt bạc dễ dàng nhưng cũng hơn khối người khác rồi ấy chứ. Bản mệnh không chỉ dựa vào may mắn không thôi đâu, chính con giáp này cũng có thực lực của riêng mình, thế nên tài lộc không dễ đến lại dễ đi đâu.

 

Cát tinh “Thiên Đức” và “Tham Lang” nhập mệnh vào 3h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: 3 con giáp có cơ duyên “kim ngọc mãn đường” , “công thành danh toại”, cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc, mỹ mãn   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những chú Mèo có sự khéo léo và nhạy cảm đặc biệt, tất nhiên trước khi có được những điều mình muốn thì bản mệnh vẫn phải trải qua không ít khó khăn. Cần kiên trì để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có. Cần có chính kiến của riêng mình, nhưng cũng chớ nên chủ quan, cố chấp mà bỏ ngoài tai những lời can ngăn, góp ý của những người xung quanh, nếu không chính bạn sẽ là người phải chịu trận trước tiên.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến là người thật thà, thẳng thắn. Tuy vậy, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra ương ngạnh, bảo thủ. Về mặt trí tuệ, con giáp này là người khôn ngoan, tháo vát, có năng lực trong công việc.

Cát tinh “Thiên Đức” và “Tham Lang” nhập mệnh vào 3h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: 3 con giáp có cơ duyên “kim ngọc mãn đường” , “công thành danh toại”, cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc, mỹ mãn   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này (3h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), vận số của con giáp này ngày một khởi sắc, con giáp này làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Với những người đã ấp ủ ý tưởng kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ triển khai các ý tưởng. Trong khi những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

  3 con giáp phú vận lên hương từ sau 2h khuya Thứ 6 ngày 23/12/2022: Bội thu thành công, hốt hết của thiên hạ, tiền tài như gió lùa vào nhà, tài lộc vượng phát hưng thịnh

  3 con giáp phú vận lên hương từ sau 2h khuya Thứ 6 ngày 23/12/2022: Bội thu thành công, hốt hết của thiên hạ, tiền tài như gió lùa vào nhà, tài lộc vượng phát hưng thịnh

Những con giáp sau đã làm việc gì thì thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc. Từ sau khung giờ này (2h khuya Thứ 6 ngày 23/12/2022), họ sẽ gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc, được Thần Tài phù hộ, tài vận của 3 con giáp này dồi dào hơn thấy rõ.  

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