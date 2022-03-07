Vận khí xoay vần, vạn sự khởi đầu nan, bước sang tuần mới, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, là thời cơ tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 00:25

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Sang tuần mới, 3 con giáp may mắn đón tiền bạc khỏi sắc, hàng loạt cơ hội ập đến

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, không bao giờ để mất bất cứ cơ hội thay đổi nào trong đời và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Người tuổi Sửu cũng biết nhìn xa trông rộng và luôn tin rằng, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. 

Trong tuần mới tới đây, công việc của tuổi Sửu sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ. Bản mệnh phất lên làm giàu nhờ vào loạt cơ hội được Thần Tài ban phát. Sự nghiệp của con giáp may mắn lên như diều gặp gió. 

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Trong tuần mới tới đây, công việc của tuổi Sửu sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn kiên định và không ngừng nuôi mộng làm giàu. Người tuổi Dậu lại càng là người có chí lớn, thích xông pha, thích mạo hiểm, để tìm kiếm sự đam mê của bản thân, để làm những điều mình muốn làm, nhờ vậy mà cũng có nhiều người thành công. 

Trong tuần mới của tháng 2 âm lịch, công việc của tuổi Dậu có dấu hiệu suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận được cải thiện. Bản mệnh xây dựng cuộc sống thăng hoa và giàu có, đổi nhà đổi xe trong tầm tay.

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Trong tuần mới của tháng 2 âm lịch, công việc của tuổi Dậu có dấu hiệu suôn sẻ thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão luôn là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất bởi họ có tính cách hiền lành, thông minh, biết suy nghĩ và coi trọng chữ tín. 

Trong tuần mới tới đây, tuổi Mão sẽ nhận được nhiều tin vui. Đầu tuần này, công việc tuổi Mão sẽ có nhiều thay đổi, dù có thử thách thì đó cũng là cơ hội mà tuổi Mão nên nắm bắt, có khi nhờ vậy mà thời gian tới mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ.

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Trong tuần mới tới đây, tuổi Mão sẽ nhận được nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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