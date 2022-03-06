Trời sinh vận số cực tốt, 3 con giáp may mắn tiêu tiền không cần nghĩ, giữa năm 2022, rủng rỉnh TÀI LỘC, PHÚC PHẦN ngang thiên tử, hạnh phúc viên mãn chẳng ai bằng

Theo tử vi 12 con giáp, giữa năm 2022, 3 con giáp may mắn trời sinh vận số cực tốt, "tiêu tiền như nước" nhưng vẫn rủng rỉnh.
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Tuổi Ngọ
Năm 2022, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".
Đặc biệt, thời gian giữa năm nay, vận mệnh của người tuổi Ngọ lên hương bất ngờ nên họ dễ dàng chiếm được nhiều ưu thế, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở, có của ăn của để, gặp dữ hóa lành.
Tuổi Tuất
Trong năm 2022, con giáp Tuất và sao Thái Tuế tạo nên "củng hợp Mộc cục". Sự kết hợp này đại diện cho sự trói buộc, nhưng cũng là dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, Thái Tuế còn là Thiên cung quan của tuổi Tuất.
Từ giữa năm trở đi, con giáp may mắn này càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng có quý nhân đi theo kề cận, giúp đỡ họ trong sự nghiệp. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội để có tương lai xán lạn.
Tuổi Dần
Nhâm Thủy là sao Thiên Ấn của tuổi Tuất trong Tuế can, đại diện cho trưởng bối và chứng chỉ chức danh. Như vậy, tuổi Dần ắt được quý nhân nhắc nhở mà tự mình gặt hái chứng chỉ tư chất tương ứng hoặc được thăng cấp.
Ngoài ra, từ giữa năm 2022, con giáp may mắn chiếm ưu thế lớn trong tài vận, của cải, có thể gặt hái nhiều thành quả trong lĩnh vực thủy lợi và ẩm thực.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.