Vận khí của 3 con giáp suy giảm vào đúng 5 giờ sáng ngày 18/8: Gặp bế tắc trong công việc dễ sập bẫy tiểu nhân, lành ít dữ nhiều

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 15:25

Tử vi dự đoán, vào đúng 5 giờ sáng ngày 18/8, 3 con giáp dưới đây coi chừng xui xẻo tìm đến nhà, công việc đi vào bế tắc và trở ngại.

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi, vận trình của người tuổi Sửu vào đúng 5 giờ sáng ngày 18/8 gặp khá nhiều trở ngại và thách thức, tai ương khó tránh. Đó là lý do bạn nằm trong số các con giáp xui xẻo trong ngày 18/8 này. 

Con giáp này bị hung tinh tác động nên được nhắc nhở sẽ cần kín kẽ hơn trong lời nói bởi những kẻ vốn không ưa bạn có thể lấy đó làm cái cớ để gây bất lợi cho bạn. 

Có thể do bạn nóng lòng muốn xong việc mà có phần quá khích, khăng khăng làm theo ý mình nên nảy sinh xung đột với người khác.

Bạn sẽ phải làm việc khá vất vả vì nhiều việc cùng dồn tới một lúc, những việc còn tồn đọng hầu như chưa được hoàn thành đúng tiến độ. Hơn nữa vận thị phi rình rập, có thể bị người khác nói xấu sau lưng. Bản mệnh không nên chuyện bé xé ra to, nếu bỏ qua được hãy bỏ qua để tránh mọi chuyện thêm căng thẳng.

Vận khí của 3 con giáp suy giảm vào đúng 5 giờ sáng ngày 18/8: Gặp bế tắc trong công việc dễ sập bẫy tiểu nhân, lành ít dữ nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vào đúng 5 giờ sáng ngày 18/8 vận khí xáo trộn, phần lớn làm việc gì cũng gặp trở ngại, khó khăn. Điều này giống như con vịt bơi trên mặt nước, người ngoài nhìn bề ngoài thì êm đẹp nhưng diễn biến cuộc sống thực tế rất khó khăn, cần xử lý cẩn thận, nếu không rất dễ gây rối ren. Trong cuộc sống, bạn nên hết sức cẩn thận về các vụ kiện tụng, tránh rắc rối trong tình cảm, yêu đương.

Trong thời điểm này, đừng tham, đừng đeo đuổi lợi nhuận, thành công chóng vánh. Nếu mọi việc không suôn sẻ, bạn được khuyên nên sửa sang lại ngôi nhà của mình, hoặc thêm đồ dùng và thay đổi đồ trang trí. Người thuê nhà có thể cân nhắc chuyển đến một nơi tốt hơn để giải tỏa rắc rối.

Vận khí của 3 con giáp suy giảm vào đúng 5 giờ sáng ngày 18/8: Gặp bế tắc trong công việc dễ sập bẫy tiểu nhân, lành ít dữ nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là một trong 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất vào đúng 5 giờ sáng ngày 18/8. Tuổi Dần sẽ gặp vô số vận xui, không chỉ mất mát tiền tài Dần còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc. Bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dần phải đương đầu với không ít khó khăn, thất bại, thậm chí là oan ức. Thế nhưng, thay vì xù lông nhím để than trách số phận bạn hãy giữ cho mình bình tĩnh để lựa chọn hướng giải quyết có lợi nhất.

Để tránh những mất mát không đáng có, Dần nên khôn ngoan hơn trong cư xử, giao tiếp. Đừng dễ dàng dốc hết ruột gan với ai, cũng đừng dễ dàng tin tưởng những lời người khác nói khi bạn chưa kiểm chứng. Càng cẩn trọng, bình tĩnh bạn sẽ càng giảm thiểu được thất thoát trong thời điểm này.

Vận khí của 3 con giáp suy giảm vào đúng 5 giờ sáng ngày 18/8: Gặp bế tắc trong công việc dễ sập bẫy tiểu nhân, lành ít dữ nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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