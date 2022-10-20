Vận hạn của 3 tuổi sau đã đến, đúng 5 ngày tới (21-25/10) có số bị tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp lung lay, tài lộc đi xuống, dù cố gắng đến đâu cũng sẽ thất bại

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 09:06

3 con giáp trong 5 ngày tới có thể đối mặt với việc bị tiểu nhân quấy phá, soi mói bới móc chuyện riêng khiến bản mệnh mệt mỏi, u sầu làm hỏng mọi chuyện.

Tuổi Tuất

Vận hạn của 3 tuổi sau đã đến, đúng 5 ngày tới (21-25/10) có số bị tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp lung lay, tài lộc đi xuống, dù cố gắng đến đâu cũng sẽ thất bại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi trong 5 ngày tới (21-25/10) tuổi Tuất là con giáp chịu ảnh hưởng từ hung tinh đeo bám, tuổi Tuất đón một năm có nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng để có đầu xuân năm mới bình an. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở sự thăng tiến.

Do đó, những người tuổi Tuất làm gì cũng phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết.

Về vấn đề tài chính, tuổi Tuất có khả năng thất thoát tiền bạc. Những người có ý định khởi nghiệp cần thận trọng xem xét trước khi quyết định đầu tư. Vì vậy, con giáp này nên kiểm soát tài khoản cá nhân cẩn thận, tránh vì bất cẩn mà đánh rơi hay bị trộm cướp.

Tuổi Dần

Vận hạn của 3 tuổi sau đã đến, đúng 5 ngày tới (21-25/10) có số bị tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp lung lay, tài lộc đi xuống, dù cố gắng đến đâu cũng sẽ thất bại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng này. Theo tử vi, những chú cọp trong 5 ngày tới (21-25/10) cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, điển hình như khi gặp gỡ, kết giao với đối tác kinh doanh.

Đây không phải là tháng phù hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch, dự án lớn. Không được cát tinh soi chiếu, thiếu đi may mắn lại gặp phải sự ngáng đường của kẻ tiểu nhân nên tuổi Dần khá chật vật trong giữa tháng 10.

Bản mệnh đôi khi cũng đánh giá quá cao bản thân mình, tự mình đưa mình vào thất bại. Lời khuyên cho con giáp này là hãy biết khiêm tốn, ông trời sẽ không phụ lòng người biết phấn đấu. Những kẻ tiểu nhân kia sẽ phải tự khuất phục trước thành công của bản mệnh. Hãy khiến họ phải nhận ra rằng, thành công của những chú gà là hoàn toàn xứng đáng. Một điều nữa tuổi Dần nhớ nhập tâm là không được dễ dàng đặt lòng tin vào người khác, nhẹ dạ cả tin có thể dẫn đến tiền mất tật mang. 

Tuổi Dậu

Vận hạn của 3 tuổi sau đã đến, đúng 5 ngày tới (21-25/10) có số bị tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp lung lay, tài lộc đi xuống, dù cố gắng đến đâu cũng sẽ thất bại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 5 ngày tới (21-25/10), tuổi Dậu cần hết sức cẩn thận, tránh hết sức việc tranh chấp với mọi người. Bởi lẽ kẻ tiểu nhân luôn rình rập để hãm hại người tuổi Dậu. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc tranh chấp để đâm sau lưng người tuổi Dậu, nắm lấy điểm yếu của họ và dùng chúng như công cụ khiến tuổi Dậu bộc lộ cảm xúc thật.

Bằng cách này, người tuổi Dậu có thể đánh mất công việc đã thương thảo xong xuôi, mất đi cơ hội kiếm tiền, thậm chí là bị vu khống, bị phá hoại hình tượng trước mặt bạn bè, người thân. Giải pháp hóa giải hạn tiểu nhân của tuổi Dậu trong  5 ngày tới (21-25/10) là duy trì cảm xúc lý trí, ổn định. Nếu có thể, người tuổi Dậu nên tránh những giao tiếp xã hội không cần thiết, bớt tiệc tùng để tránh đi các phiền phức không đáng có.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 7 ngày tới (21-27/10) 3 tuổi nhất có số phú quý, sắp được như ý nguyện, chuyện gì vào tay ắt thành công viên mãn, cuộc sống như mơ thành thực

Đúng 7 ngày tới (21-27/10) 3 tuổi nhất có số phú quý, sắp được như ý nguyện, chuyện gì vào tay ắt thành công viên mãn, cuộc sống như mơ thành thực

3 con giáp có số phú quý, tương lai sáng lạng, sự nghiệp rạng hào quang, nhất định thành công, đổi đời trong phút chốc, cuộc sống lên hương như mơ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bị tiểu nhân hãm hại

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 35 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 35 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 32 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két