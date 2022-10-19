Đúng 2 ngày tới (20-21/10) 3 con giáp sau phủ đầy may mắn, có số đổi đời, một phút thăng hoa, trúng số liên tục, giàu có sang trang

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 20:40

3 con giáp có khả năng trúng số độc đắc trong 2 ngày tới, cuộc sống thăng hoa, công thành danh toại, tương lai tươi sáng.

Tuổi Dần

Trong 2 ngày tới (20-21/10), những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Đúng 2 ngày tới (20-21/10) 3 con giáp sau phủ đầy may mắn, có số đổi đời, một phút thăng hoa, trúng số liên tục, giàu có sang trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn.

Từ 2 ngày tới (20-21/10), tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó.

Mặc dù năm nay là năm tuổi, nhưng chỉ cần tuổi Dần vững tâm thì việc gì cũng có thể vượt qua được.

Tuổi Sửu

Vận thế của người tuổi Sửu trong thời kì đầu tháng 10, đặc biệt là trong 2 ngày tới (20-21/10) rất thuận lợi. Công việc của con giáp này hầu như ko gặp bất cứ trở ngại gì, mọi việc đều trơn tuột thành công. 

Đúng 2 ngày tới (20-21/10) 3 con giáp sau phủ đầy may mắn, có số đổi đời, một phút thăng hoa, trúng số liên tục, giàu có sang trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mọi vấn đề uẩn khúc trước đây đều được hóa giải hết. Đặc thù con giáp này còn sở hữu thời cơ trúng số với giải thưởng ko nhỏ. Chính vì vậy, trong suốt khoảng thời kì qua, họ đã ko ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc thù, 2 ngày tới (20-21/10) tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, thời cơ vô tiền khoáng hậu sẽ tự tìm tới họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu trong thời kì cuối tháng cũng vô cùng hanh thông, tình cảm lứa đôi thăng hoa, hạnh phúc và rất viên mãn. Tình cảm dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tài phú lại tràn trề nên con giáp sở hữu thể tận hưởng cuộc sống ung dung, tự tại.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất đặc biệt là Nhâm Tuất (1982) sẽ gặp nhiều may mắn từ đầu tháng 10, nhất là trong 2 ngày tới (20-21/10). Họ nhận được nhiều sự giúp đỡ, thời cơ và tài lộc đến,  ăn nên làm ra.

Đúng 2 ngày tới (20-21/10) 3 con giáp sau phủ đầy may mắn, có số đổi đời, một phút thăng hoa, trúng số liên tục, giàu có sang trang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, một số người tuổi Tuất không may mắn do ảnh hưởng của Hỏa tinh và Thất sát khiến cho tài lộc, sức khỏe có chút kém cỏi. Từ giờ đến cuối năm, được sao may mắn chiếu mệnh là Quý nhân, vận trình tài lộc được cải thiện, may mắn đã đến. Mọi việc tốt lành đến, nếu nắm bắt cơ hội này, bạn sẽ có tiền bạc, quyền lực và tình yêu, cuộc sống như được tiếp thêm sinh khí mới.

Bạn hãy chú ý để không bị cảm, đồng thời điều chỉnh thói quen làm việc và nghỉ ngơi để giữ sức khỏe.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Nhà phong thủy dự đoán đúng 16 giờ chiều Chủ Nhật này (23/10) 3 con giáp rơi vào núi vàng núi bạc, công danh sáng ngời, vận phúc tề tựu, an hưởng viên mãn

Nhà phong thủy dự đoán đúng 16 giờ chiều Chủ Nhật này (23/10) 3 con giáp rơi vào núi vàng núi bạc, công danh sáng ngời, vận phúc tề tựu, an hưởng viên mãn

3 con giáp vào cuối tuần này phúc khí căng tràn, vấn số hưng thịnh, làm ăn phát đạt, may mắn ngập tràn, trúng số độc đắc, tiền về như vũ bão, giàu có hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 1 giờ 16 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ