Theo tử vi 12 con giáp ngày mới, 3 tuổi này được dự đoán vận trình bước vào giai đoạn khó khăn, nên tránh làm các việc lớn như đầu tư làm ăn.
- Tử vi 2 ngày liên tiếp (25/12 và 26/12): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, vàng bạc ngập nhà, chẳng cần bon chen cũng giàu to
- Chúc mừng 3 con giáp phát tài tuần này (26-28/12): Dần giàu có vượt bậc, Mão đường đời suôn sẻ, Hợi gánh tiền bạc tỷ
Tuổi Dậu
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 27/12/2023, tuổi Dậu có thể phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Tinh thần làm việc đi xuống, tiến độ trì trệ. Hãy lên kế hoạch chi tiết cho công việc, bản mệnh sẽ hạn chế phần nào tình trạng này.
Tài vận trong ngày cũng có phần giảm sút, vận may về tiền bạc của con giáp này không nhiều, đừng nên trông chờ vào các trò chơi may rủi kẻo mất nhiều hơn được. Ngày này nếu chỉ tập trung kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ thì tình hình được coi là tạm ổn, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro.
Vận trình tình cảm lại thăng trầm khó đoán. Nửa kia không mặn nồng cũng không hẳn lạnh nhạt, khiến cho bản mệnh lúc thì hy vọng, khi lại thất vọng, tâm trạng thất thường. Con giáp này nên thẳng thắn nói ra những suy nghĩ, cảm xúc của mình cho đối phương chứ đừng nên giữ mãi trong lòng.
Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h
Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu
Tuổi Thân
Người tuổi Thân thông minh, năng động và có chí tiến thủ. Họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và thực hiện mọi việc cẩn thận, chu đáo. Người cầm tinh con Khỉ cũng nhạy bén trong kinh doanh. Khi có cơ hội, họ nhanh chóng nắm bắt để đổi đời. Bắt đầu từ ngày mai, tuổi Thân hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé.
Không chỉ có thể phát triển sự nghiệp mà tuổi Thân còn ổn định mọi mặt, đặc biệt về vấn đề tài chính cải thiện rõ rệt. Chỉ cần nỗ lực hết mình, tuổi Thân sẽ thăng hoa rực rỡ. Về tình cảm, tuổi Thân nên quan tâm đến nửa kia hoặc người yêu của mình để tránh sứt mẻ tình cảm, gây hiểu lầm.
Tuổi Tuất
Tử vi ngày 27/12/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận trình tổng thể đang trên đà tăng tiến nên đừng làm những điều khiến người khác phật lòng.
Tình duyên: Hôm nay đường tình duyên sa sút, dễ bị đối phương chèn ép.
Công việc: Gặp khó hóa dễ, vẫn được giúp đỡ khi khó khăn, những quyết định sai lầm cần phải thay đổi kịp thời.
Tài lộc: Có lộc cũng không nên công khai, cần phải che giấu thực lực kinh tế của mình.
Sức khỏe: Bình thường, nên nghỉ ngơi đúng giờ, không nên thức khuya quá nhiều.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.